Es colombiana, tenía un prejuicio sobre los argentinos y se hizo viral al contarlo: "Estaba equivocada"

Resaltó la capacidad de los locales para ser "buena gente" y lograr que el inmigrante no se sienta un extraño en tierras ajenas.

Destacó que cualquier argentino se toma el tiempo necesario para explicar una dirección o cómo tomar un colectivo para asegurar que el otro llegue bien.

Una joven creadora de contenido oriunda de Colombia se ha convertido en el centro de la conversación en redes sociales tras compartir una sentida reflexión sobre su experiencia viviendo en el país. A través de un video que rápidamente alcanzó el estatus de viral , la joven confesó que, antes de aterrizar en suelo porteño, mantenía ciertos prejuicios (muy comunes en el exterior) sobre la supuesta "arrogancia" de los argentinos .

Sin embargo, tras convivir con los locales y recorrer las calles de Buenos Aires, decidió retractarse públicamente , asegurando con humor y calidez que "estaba completamente equivocada". El video no solo resalta la calidez humana, sino también la facilidad con la que los extranjeros logran integrarse a la dinámica social del país , transformando esa vieja imagen de "soberbia" en una realidad de amistad y solidaridad.

Al inicio de su relato, Luisa confesó con total sinceridad que, antes de mudarse al país, cargaba con el prejuicio de que los habitantes locales eran "prepotentes y engreídos". Sin embargo, su experiencia directa en suelo argentino desmoronó esos mitos, llevándola a grabar un descargo que ya supera las 10.000 interacciones y que ha generado un intenso debate sobre la verdadera identidad del país frente a los estereotipos internacionales.

La creadora de contenido centró su sorpresa en tres pilares fundamentales: la disposición desinteresada para ayudar al prójimo, la calidez que hace sentir al extranjero como parte de la comunidad y, sobre todo, la intensidad con la que se vive cada aspecto de la cotidianeidad.

Desde la pasión por el fútbol hasta los debates sobre política y gastronomía, Luisa destacó que en Argentina nada se vive a medias. En este 2026, su testimonio resuena como una defensa de la hospitalidad local, apoyada por cientos de usuarios que coinciden en que, para conocer realmente el país, es necesario recorrer sus provincias y alejarse de las críticas de internet.