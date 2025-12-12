Javier Milei encabezó una caravana en Córdoba con militantes libertarios El Presidente viajó a la provincia mediterránea junto a su hermana, Karina Milei, para agradecer el apoyo de los votantes en las últimas elecciones legislativas. "Córdoba fue un baluarte", aseguró en su breve discurso. Por + Seguir en







Milei saludó a militantes libertarios en Córdoba.

El presidente Javier Milei viajó a la provincia de Córdoba para encabezar la caravana del "Tour de la Gratitud", en reconocimiento del apoyo recibido en las últimas elecciones legislativas. El acto principal se realizaró en el Paseo del Buen Pastor, donde el mandatario brindó un breve discurso.

"Cuando vine a visitarlos la última vez, les pedí que nos acompañaran, que terminemos con la noche del populismo. Vaya que lo hicimos y Córdoba fue un baluarte", aseguró el mandatario a los gritos mediante un megáfono y arriba de una camioneta. Estuvo acompañado por su hermana y secretaria general de la presidencia, Karina Milei, la diputada Lilia Lemoine y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/lilialemoine/status/1999604752489873881&partner=&hide_thread=false Desde Córdoba, a punto de acompañar a @JMilei en una breve recorrida. Esta iba a ser una selfie pero me vino con yapa! @MenemMartin @Lulemenem . pic.twitter.com/9wUwjSGRrM — Lilia Lemoine (@lilialemoine) December 12, 2025 Las breves palabras de Milei sucedieron en el comienzo de su caravana hacia el Paseo del Buen Pastor, donde fue el acto central de su visita a Córdoba, y rodeado de decenas de sus seguidores.

Iñaki Gutiérrez, el encargado de manejar las redes sociales del presidente y quien también está presente en la caravana, aseguró que en el Gobierno están "muy contentos del resultado que obtuvimos el 26 de octubre aquí en Córdoba". "Esta recorrida del presidente se trata justamente de agradecer a todos los votantes que acompañaron a La Libertad Avanza y que le han dado músculo legislativo para continuar con su agenda", sostuvo.

El "Tour de la Gratitud" terminó hacia las 20.30 del viernes. Al finalizar, Milei subió una foto en su cuenta oficial de la red social X en la que posó junto a su hermana y dos referentes de La Libertad Avanza cordobesa: los diputados Gabriel Bornoroni y Gonzalo Roca.