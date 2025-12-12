Donald Trump intensifica su ofensiva contra Venezuela: "Comenzarán los bombardeos en tierra"

El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció que ampliará su campaña militar contra el régimen venezolano de Nicolás Maduro con operaciones terrestres. Así lo confirmó este viernes durante una conferencia de prensa en la Casa Blanca, en la que adelantó que en los próximos días "comenzarán los bombardeos".
"No se trata solo de bombardeos de tierra en Venezuela. Se trata de bombardeos de tierra contra gente horrible que trae drogas y mata a nuestro pueblo", afirmó Trump al anunciar una nueva etapa de su campaña militar para desestabilizar al régimen de Maduro y obligar su salida del gobierno venezolano.
Las ofensivas norteamericanas comenzaron en septiembre pasado, cuando la Casa Blanca empezó a atacar embarcaciones que, según sus afirmaciones, transportaban drogas prohibidas hacia los Estados Unidos desde las costas de Venezuela. Washington nunca presentó pruebas sobre la carga de estas lanchas ni la identidad de sus tripulantes, pero difundió por redes sociales cada uno de los más de veinte bombardeos realizados en los que fueron ejecutados de manera extrajudicial al menos unas 87 personas.
Lejos de desacelerar las tensiones en el Caribe, la Casa Blanca envió al mar Caribe el portaaviones Gerald R. Ford, el más poderoso de su flota. Cuando llegó a estar cerca de las costas venezolanas, Washington anunció el lanzamiento de la "Operación Lanza del Sur" con alrededor de 20 mil soldados en la región para combatir las bandas del crimen organizado que, según la administración de Trump, lidera el propio Maduro. Por su parte, el presidente latinoamericano negó tales acusaciones.
Ahora, en una nueva escalada de tensiones entre ambos países, Trump anunció que comenzará a bombardear Venezuela. "Ahora estamos empezando por tierra, lo cual es mucho más fácil. Eso va a empezar a suceder", adelantó el mandatario estadounidense. Esta campaña contra Maduro se intensificó en los últimos días con la ayuda norteamericana a la líder opositora María Corina Machado para que pueda salir del país a recibir el Premio Nobel de la Paz, y también con el secuestro de un barco petrolero venezolano.