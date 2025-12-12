13 de diciembre de 2025 Inicio
Diputados: el oficialismo avanza con el Presupuesto 2026 y se comenzará a debatir en comisiones

La Cámara Baja formaliza la estructura de trabajo para iniciar el tratamiento de la Ley de Leyes, en otra jugada impulsada por el presidente de la institución, Martín Menem.

Comisión Presupuesto y Hacienda en el Congreso. 

Diputados formalizó el paso clave para habilitar el debate sobre el Presupuesto Nacional 2026. Por disposición del presidente de la Cámara baja, Martín Menem, la Comisión de Presupuesto y Hacienda se reunirá el lunes 15 de diciembre a las 17 con el objetivo de constituir el cuerpo, elegir a sus autoridades y definir el cronograma de trabajo.

La convocatoria, que se realizó mediante la Resolución de Presidencia, permite al oficialismo y al Ejecutivo Nacional comenzar la discusión de la ley que delineará el rumbo económico del próximo año. El encuentro se llevará a cabo en la Sala 1 del segundo piso del Anexo "A".

Este movimiento responde a la necesidad del Gobierno de acelerar la aprobación de la hoja de ruta fiscal en el marco de las sesiones extraordinarias, donde el tratamiento de este tipo de leyes clave marca la agenda política.

Una vez que la Comisión de Presupuesto y Hacienda esté constituida y defina su esquema de reuniones, comenzará la etapa de debate formal. Esto incluye la posible citación de funcionarios del Gabinete Nacional, posiblemente del Ministerio de Economía, quienes tendrán que exponer ante los diputados el detalle de la proyección de gastos y recursos del Estado.

En paralelo, y con la misma celeridad, la Presidencia de la Cámara citó a la Comisión de Legislación Penal para constituirse el mismo lunes 15 de diciembre a las 16. La simultaneidad de estas convocatorias evidencia una estrategia del oficialismo para organizar y poner en funcionamiento las áreas de trabajo más importantes para el desarrollo de la agenda legislativa prioritaria.

La rápida activación de la Comisión de Presupuesto y Hacienda y la de Legislación Penal son las primeras acciones del flamante bloque oficialista en el Congreso, que intentará dar luz verde a las herramientas económicas solicitadas por el Ejecutivo para el 2026.

La discusión será ardua, ya que, entre los temas de debate, estarán la financiación y las partidas para la Educación, la Salud y la Discapacidad. Otro controvertido tema de discusión que, seguramente, se debata en todas las comisiones, será el de la reforma laboral, que la oposición y los gremios rechazan enérgicamente.

