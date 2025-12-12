IR A
El dramático testimonio del mozo que auxilió a Joaquín Levinton: "Ya vino descompensado"

El empleado del bar donde se encontraba el líder de Turf dio detalles del difícil momento que atravesó el músico antes de ser trasladado al Hospital Fernández. La rápida intervención del SAME fue clave.

El mozo que ayudó a Joaquín Levinton contó como fue la desesperante secuencia. 

El mozo que ayudó a Joaquín Levinton contó como fue la desesperante secuencia. 

El mozo que asistió a Joaquín Levinton cuando el cantante sufrió una descompensación en un bar de Palermo rompió el silencio. El hombre, cuya rápida intervención resultó clave, relató ante las cámaras cómo vivió el momento de preocupación que obligó al líder de Turf a ser internado de urgencia.

El comunicado oficial confirma que Levinton fue operado.
Operaron a Joaquín Levinton tras el infarto: el comunicado oficial de Turf

Según el testimonio brindado al programa LAM, el músico ya presentaba malestar al llegar al local. "Él vino, se sentó acá, y ya vino medio descompensado, pero pensamos que había tomado algo o estaba un poco alcoholizado, y estaba muy tranquilo", explicó el mozo y aseguró que la situación comenzó antes de su atención.

El hecho ocurrió el jueves por la noche en un local de la calle Dorrego, en el barrio porteño de Palermo. Levinton fue trasladado de inmediato por el SAME al Hospital Fernández, donde se le diagnosticó un síndrome coronario agudo y se le realizaron estudios para evaluar la gravedad del episodio.

El mozo relató que, antes de que lleguen los médicos, el músico permaneció calmado, a pesar de su descompensación, y confirmó que estaba tranquilo, algo desorientado, pero sin sobresaltos. "Quedate tranquilo, no te vamos a dejar ir", detalló el mesero en cuanto a lo ocurrido en ese crucial momento.

Cómo salvaron los trabajadores del bar a Joaquín Levinton

La rápida llamada al servicio de emergencias por parte del personal del bar fue fundamental para asegurar la atención inmediata de Levinton. El músico, de 50 años, se encuentra fuera de peligro, pero permanece bajo observación médica para completar los chequeos necesarios tras el susto.

El testimonio del mozo reafirma la versión de que el líder de Turf transitaba un momento de gran exposición y compromisos, lo que pudo influir en su estado de salud. La pronta respuesta de quienes lo rodeaban evitó que el episodio tuviera consecuencias mayores.

