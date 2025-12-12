IR A
El desgarrador mensaje de Gustavo Yankelevich a su hijo Tomás en su primer cumpleaños sin su nieta Mila

El reconocido productor publicó en Instagram un emotivo homenaje donde resaltó la entereza y enorme fortaleza de su heredero tras la dolorosa pérdida familiar.

Gustavo Yankelevich emocionó a sus seguidores al dedicar un profundo saludo a su hijo Tomás por su cumpleaños. El productor televisivo eligió su cuenta de Instagram para publicar una fotografía junto al joven, a quien resaltó su gran entereza y amor a pocos meses de la trágica muerte de su hija, Mila.

El empresario no ocultó el dolor ni el orgullo que siente por Tomás, fruto de su relación con Cris Morena. "Tomasito querido, pensé que no tenía en mi alma más capacidad para amarte", comenzó el posteo que rápidamente se hizo viral en las redes sociales.

Luego, Yankelevich siguió con la parte más emotiva de su texto e hizo referencia a la tragedia que impactó a toda la familia este año. "Admiro tu fortaleza y te agradezco todo lo que hacés para que podamos sentirnos mejor. ¡Te amo cada día más!", cerró el mensaje junto al emoji de un corazón rojo.

La publicación recibió mucho apoyo de los usuarios de Instagram y de figuras del mundo del espectáculo, quienes se sumaron al homenaje con comentarios cargados de cariño y admiración. Esto demuestra que la familia encuentra en el apoyo mutuo una base fundamental para enfrentar la adversidad.

Cris Morena dedicó sentidas palabras a Tomás Yankelevich por su cumpleaños: "Pimpollo"

La madre de Tomás, Cris Morena, también utilizó sus plataformas para saludar a su hijo. "Querido Hijito: pimpollo de mi vida, tu medida siempre fue y será tu alma íntegra, buena, creativa, luminosa!", recordó en alusión a la famosa canción de Chiquititas como dedicatoria a su hijo.

Las palabras de Cris Morena, junto con el mensaje de Gustavo Yankelevich, simples y sinceros, se convirtieron en un grito de amor público hacia su hijo y confirman la determinación de la familia de permanecer juntos, por la memoria de Mila, con la convicción de seguir adelante a pesar del sufrimiento.

Gustavo Yankelevich y su amor por su hijo Tomás. 

