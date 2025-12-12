12 de diciembre de 2025 Inicio
En Vivo

La actividad industrial volvió a caer en octubre: operó con solo el 61% de su capacidad instalada

El último informe del INDEC reveló un retroceso por segundo mes consecutivo. El sector más golpeado fue el textil, que se encuentra apenas por encima del 30% de su capacidad.

Por
La industria textil es una de las más golpeadas del 2025.

La industria textil es una de las más golpeadas del 2025.

Web

El uso de la capacidad instalada en la industria argentina cayó por segundo mes consecutivo en octubre al alcanzar solo el 61%, según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). Este indicador, que mide la porción de maquinaria y equipos que la industria utiliza efectivamente en su producción, marca un retroceso importante frente al 61,1% mes anterior y profundiza el deterioro económico en el sector manufacturero.

La propuesta de cuatro días en Ushuaia combina naturaleza y aventura en el verano fueguino.
Te puede interesar:

Turismo en Argentina: qué hacer 4 días en Ushuaia en el verano 2026

Los datos del organismo estadístico reflejaron que la caída fue generalizada, pero impactó con particular dureza en algunas ramas productivas. El sector textil se ubicó en el nivel más bajo al operar apenas con un 32,5% de su capacidad.

Otras áreas clave que también sufrieron una fuerte contracción de su actividad interanual son las de fabricación de papel y cartón, que pasó de 72,9% a 62,3% y en los productos de caucho y plástico, del 48,9% al 42,3%. La industria automotriz se situó en 56,1%, muy por debajo del mismo mes en 2024, con 61,2%.

Industria según informe de INDEC

La capacidad instalada del sector Alimentos y Bebidas fue una de las pocas con crecimiento

A pesar del panorama general, algunos rubros consiguieron mantener niveles de producción elevados. La refinación del petróleo se destacó con un uso de 82,2% de su capacidad. Productos alimenticios y bebidas venía de un 68,9% en octubre 2024 y creció al 71,1% en 2025.

La marcada retracción de la actividad se explica principalmente por la menor demanda interna generada por la pérdida de poder adquisitivo de los salarios, sumada a los altos costos operativos y la incertidumbre que afecta las decisiones de inversión de los empresarios.

El informe confirma que el pulso de la economía atraviesa un momento de alta complejidad, donde gran parte del tejido industrial optó por frenar el ritmo de sus máquinas y equipos en respuesta a un mercado interno que se achicó.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Controladores aéreos analizan medidas extremas si no hay acuerdo por el aumento salarial.

Conflicto salarial: un paro de controladores aéreos podría paralizar los vuelos durante las Fiestas

Los bonos operaron en rojo y el S&P Merval en dólares descendió 1,8%.

Los bonos operaron en rojo y el S&P Merval en dólares descendió 1,8% tras la licitación de deuda del Tesoro

Braian Nahuel Paiz, el acusado por la muerte de Liam Payne, logró la prisión domiciliaria.

El joven acusado por la muerte de Liam Payne consiguió la prisión domiciliaria

play

Estela de Carlotto: "El Gobierno quebranta nuestros derechos y agravia nuestra memoria"

turismo en argentina: el destino aleman donde tomar cerveza se hace costumbre en verano

Turismo en Argentina: el destino "alemán" donde tomar cerveza se hace costumbre en verano

Este fenómeno podría afectar algunas regiones del país durante la tarde noche.

Inminente impacto de un ciclón que traerá fuertes tormentas, lluvias y granizo en Argentina

Rating Cero

El artista peruano de 28 años actuará por primera vez en el Monumental.
play

Quién es Willy Bronca, el telonero que eligió María Becerra para sus shows en el Monumental

Una nueva película navideña se puso en tendencia en Netflix con romance y un mensaje esperanzador
play

Una nueva película navideña se puso en tendencia en Netflix con romance y un mensaje esperanzador: de cuál se trata

Si te gustan series como Marianne, Midnight Mass o The Haunting of Hill House, NOS4A2 puede convertirse en tu próxima obsesión.
play

Esta serie de fantasía y terror es de lo más visto en Netflix y está basada en un famoso comic: cuál es

Presenta una historia sobre el trauma infantil y la amistad donde los protagonistas del Club de los Perdedores deben enfrentar sus peores miedos.
play

Una secuela que no te deja dormir: esta película de una famosa novela de Stephen King llegó a Netflix y es tendencia

Miguel Ángel Rodríguez terminó en el piso.

Duro accidente en MasterChef Celebrity: se cayó un participante y preocupó a todo el equipo

¿Quién quedará eliminado?

Se filtró el nombre de la próxima eliminada de MasterChef: "Si se graba a esa hora, ella no está"

últimas noticias

Agustín Ramos intentó matar a su novia a puñaladas y estaba prófugo.

Intento de femicidio en Solano: capturaron en Chaco al joven que intentó matar a su novia

Hace 15 minutos
Ambos candidatos cerraron sus campañas esta semana confiados en que ganarán el balotaje presidencial chileno.

Chile elige nuevo presidente: qué dicen las encuestas sobre el resultado del balotaje

Hace 52 minutos
La industria textil es una de las más golpeadas del 2025.

La actividad industrial volvió a caer en octubre: operó con solo el 61% de su capacidad instalada

Hace 57 minutos
play
El artista peruano de 28 años actuará por primera vez en el Monumental.

Quién es Willy Bronca, el telonero que eligió María Becerra para sus shows en el Monumental

Hace 59 minutos
Daniel Hadad junto a Leonardo Scatturice.

La empresa líder en logística OCA quedó en manos de Flybondi

Hace 1 hora