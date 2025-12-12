Iron Maiden vuelve a Argentina en 2026: fecha, estadio confirmado y cómo comprar las entradas La banda de heavy metal anunció el tramo latinoamericano de su gira Run For Your Lives con una parada en Buenos Aires. + Seguir en







La legendaria banda realizará un extenso tour por la región en octubre de 2026. Redes sociales

La legendaria banda británica de heavy metal Iron Maiden, fundada en 1975 por Steve Harris, se mantiene vigente y anunció que volverá a la Argentina en 2026. La última vez que estuvo en el país fue en 2024, con entradas agotadas en el marco de la gira The Future Past World Tour.

El grupo hizo el anuncio en su perfil de Instagram con una pregunta a sus fanáticos: "¿Están listos?", publicaron en el sitio oficial sobre el tramo sudamericano de su gira Run For Your Lives.

La fecha que destacaron para el reencuentro con el público argentino es el 20 de octubre de 2026 y, si bien no confirmaron el estadio, es posible que vuelvan a elegir el de Huracán, en el barrio de Parque Patricios.

Iron Maiden en su gira por Latinoamérica La visita a Argentina es parte de una gran gira por Latinoamérica que incluye las siguientes paradas:

5 de octubre: San Salvador, El Salvador

8 de octubre: San José, Costa Rica

11 de octubre: Bogotá, Colombia

14 de octubre: Quito, Ecuador

17 de octubre: Lima, Perú

20 de octubre: Buenos Aires, Argentina (con La H no murió)

25 de octubre: San Pablo, Brasil

31 de octubre: Santiago, Chile Iron Maiden en Argentina: cómo y cuándo comprar las entradas Los fanáticos de Argentina tienen que estar atentos a las fechas de ventas que se activarán en diciembre.

Preventa exclusiva : a partir del martes 16 de diciembre a las 13 , los clientes de BBVA, pueden acceder a la compra con la ventaja de 6 cuotas sin interés.

: a partir del , los clientes de BBVA, pueden acceder a la compra con la ventaja de 6 cuotas sin interés. Venta general: se abrirá el jueves 18 de diciembre a las 13. Las entradas se podrán conseguir exclusivamente en Livepass, y los organizadores recomendaron no comprar los tickets en sitios no oficiales.