Pablo Echarri: "La pelea del Garrahan es la pelea de todos" El actor se sumó a la concentración de los trabajadores del centro de salud que reclaman por la Ley de Emergencia Pediátrica. Apuntó al Gobierno que "ejerce la corrupción a diestra y siniestra". Por







Echarri apuntó a los hechos de corrupción del Gobierno y habló de un modus operandi. C5N

El actor Pablo Echarri se sumó al reclamo de los trabadores y profesionales del Hospital Garrahan, que paran este jueves, por una mejora salarial y por la ley de emergencia en discapacidad: "La pelea del Garrahan es la pelea de todos".

Los actores y otros representantes de la cultura dieron su apoyo para la institución referente en pediatría a nivel nacional y la región: "Es una lucha visible, y de la salud en general, pero en el caso del Garrahan es más todavía, porque es el último recurso que tienen los niños de toda la Argentina".

Agregó: "Ayuda en materia de resolución de problemas muy, muy graves. Entonces estamos apoyando esta pelea por la recomposición de los sueldos, y peleamos junto a ellos, para que esta emergencia pediátrica no se vete".

En el programa De Una, en C5N, con la conducción de Lucila Trujillo y Rubén Suárez, el dirigente de SAGAI subrayó que "el sector cultural fue el primero al que atacaron para que la cultura no se exprese como la voz del pueblo, y por eso vinimos para ser la voz también del Garrahan".

Echarri, sobre los audios de corrupción del Gobierno: "Ejercen la corrupción a diestra y siniestra" Echarri opinó sobre los audios de las presuntas coimas que apuntan a funcionarios del Gobierno, en medio de una crisis económica y social: "Esto es una muestra de lo que son, es su modus operandis, y es una costumbre que debe atravesar a todo el Estado", remarcó.