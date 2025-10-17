17 de octubre de 2025 Inicio
Estados Unidos: prohibieron en las escuelas Cien años de soledad y 4.000 libros más

Según un informe sobre la libertad de expresión la censura tubo lugar en 87 distritos escolares en el ciclo 2024-2025.

Por
La censura abarca recursos pedagógicos como manuales y programas educativos.

La censura abarca recursos pedagógicos como manuales y programas educativos.

Estados Unidos prohibió el bestseller del escritor Gabriel García Márquez Cien años de soledad y 4.000 libros más, según una asociación que lucha por la libertad de expresión y los derechos humanos.

Según la reconocida organización PEN America fueron prohibidos en instituciones educativas de 87 distritos escolares durante el año escolar 2024–2025.

Entre las obras se encuentran el gran clásico del autor colombiano, la novela más vendida en lengua española y una de las obras más traducidas y leídas de la historia, y otras de sus obras, como El amor en los tiempos del cólera.

El reporte se llama La normalización de la prohibición de libros, en donde documentaron 6.870 casos de censura, que para los investigadores representa un "disparo exponencial" en comparación con años anteriores.

Además, advirtieron que se implementó un modelo de control sistemático que afecta tanto a los materiales literarios como a la estructura educativa pública en su conjunto.

Otros autores bajo la mira son Isabel Allende, Stephen King, Sara J. Maas, Ellen Hopkins, Atsushi Ohkubo y Elena K. Arnold. En el caso de Allende, su novela La casa de los espíritus figura entre los títulos eliminados.

Gabriel García Márquez

De qué trata Cien años de soledad

La obra Cien años de soledad narra la historia de la familia Buendía en el pueblo ficticio de Macondo, a lo largo de siete generaciones. La historia comienza con José Arcadio Buendía y su esposa Úrsula Iguarán, primos entre sí, que huyen de su pasado y fundan el pueblo. La novela relata la caída de Macondo y la familia, marcada por el incesto, las guerras, la repetición de errores y una maldición que culmina en el nacimiento del último Buendía con cola de cerdo.

