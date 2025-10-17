China destituyó y expulsó del Partido Comunista a nueve oficiales militares de alto rango Según un comunicado emitido por el Ministerio de Defensa, estos hombres fueron acusados de haber cometido graves delitos financieros. Entre ellos, se encuentra la segunda persona de mayor importancia dentro del Ejército. Por







La destitución de los militares sucedió en la víspera del pleno del Partido Comunista chino. Xinhua

El presidente chino Xi Jinping destituyó y expulsó del Partido Comunista a nueve generales de alto rango, en lo que significó una de las mayores purgas dentro de las Fuerzas Armadas en décadas. Se trataron de oficiales sospechados de cometer graves delitos financieros y que quedaron fuera del ejercicio militar a partir de una campaña anticorrupción librada dentro del Ejército Popular de Liberación que comenzó en 2023.

Según un comunicado emitido por el Ministerio de Defensa chino, estos nueve oficiales de alto rango fueron destituidos de acuerdo con los principios de “zonas prohibidas, cobertura total y tolerancia cero” contra la corrupción, “con medidas severas e intensificando aún más la campaña anticorrupción del ejército”, según el mandato de Xi.

he weidong 17-10-25 La destitución de He Weidong es la primera de un general en funciones en la CMC desde la Revolución Cultural de 1966-1976.

La explusión de estos nueve oficiales, que se trataron de los de mayor rango que fueron destituidos en el marco de la campaña anticorrupción dentro de las Fuerzas Armadas chinas, sucedió días antes que comience el pleno del Partido Comunista Chino, donde el Comité Central debatirá el plan de desarrollo económico del país y votará a sus nuevos miembros dentro del Ejército. Este encuentro comenzará el próximo 20 de octubre.

Entre los acusados de corrupción se encuentra He Weidong, miembro del Politburó del Partido Comunista Chino y uno de los dos vicepresidentes de la poderosa Comisión Militar Central (CMC), encabezada por el presidente Xi Jinping como comandante en jefe, así como número 3 de las fuerzas armadas. También cayó el almirante Miao Hua, exoficial político de mayor rango del ejército chino, y otro de los siete miembros de la CMC.

La destitución de He es la primera de un general en funciones en la CMC desde la Revolución Cultural de 1966-1976. No ha sido visto en público desde marzo, pero las autoridades chinas no habían revelado previamente la investigación sobre sus actividades.