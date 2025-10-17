18 de octubre de 2025 Inicio
En Vivo

China destituyó y expulsó del Partido Comunista a nueve oficiales militares de alto rango

Según un comunicado emitido por el Ministerio de Defensa, estos hombres fueron acusados de haber cometido graves delitos financieros. Entre ellos, se encuentra la segunda persona de mayor importancia dentro del Ejército.

Por
La destitución de los militares sucedió en la víspera del pleno del Partido Comunista chino.

La destitución de los militares sucedió en la víspera del pleno del Partido Comunista chino.

Xinhua

El presidente chino Xi Jinping destituyó y expulsó del Partido Comunista a nueve generales de alto rango, en lo que significó una de las mayores purgas dentro de las Fuerzas Armadas en décadas. Se trataron de oficiales sospechados de cometer graves delitos financieros y que quedaron fuera del ejercicio militar a partir de una campaña anticorrupción librada dentro del Ejército Popular de Liberación que comenzó en 2023.

Te puede interesar:

Nancy Pazos cruzó a Patricia Bullrich por sus dichos sobre los femicidios: "Me da asco de género"

Según un comunicado emitido por el Ministerio de Defensa chino, estos nueve oficiales de alto rango fueron destituidos de acuerdo con los principios de “zonas prohibidas, cobertura total y tolerancia cero” contra la corrupción, “con medidas severas e intensificando aún más la campaña anticorrupción del ejército”, según el mandato de Xi.

he weidong 17-10-25
La destitución de He Weidong es la primera de un general en funciones en la CMC desde la Revolución Cultural de 1966-1976.

La destitución de He Weidong es la primera de un general en funciones en la CMC desde la Revolución Cultural de 1966-1976.

La explusión de estos nueve oficiales, que se trataron de los de mayor rango que fueron destituidos en el marco de la campaña anticorrupción dentro de las Fuerzas Armadas chinas, sucedió días antes que comience el pleno del Partido Comunista Chino, donde el Comité Central debatirá el plan de desarrollo económico del país y votará a sus nuevos miembros dentro del Ejército. Este encuentro comenzará el próximo 20 de octubre.

Entre los acusados de corrupción se encuentra He Weidong, miembro del Politburó del Partido Comunista Chino y uno de los dos vicepresidentes de la poderosa Comisión Militar Central (CMC), encabezada por el presidente Xi Jinping como comandante en jefe, así como número 3 de las fuerzas armadas. También cayó el almirante Miao Hua, exoficial político de mayor rango del ejército chino, y otro de los siete miembros de la CMC.

La destitución de He es la primera de un general en funciones en la CMC desde la Revolución Cultural de 1966-1976. No ha sido visto en público desde marzo, pero las autoridades chinas no habían revelado previamente la investigación sobre sus actividades.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Los visitantes son testigos de la fusión entre tecnología de punta y arte tradicional.

Chery busca redefinir el futuro de la movilidad

China acusó a Estados Unidos de romper el diálogo comercial y advierte respuesta

China acusó a Estados Unidos de romper el diálogo comercial y advierte respuesta

play

La dura respuesta de la Embajada de China a Scott Bessent: "Mentalidad de Guerra Fría"

El hecho sucedió cuando un visitante lanzó el objeto a la jaula del animal.

Video: grabaron a un chimpancé fumando un cigarrillo en un zoológico en China

La guerra comercial entre EEUU y China volvió a escena.

Guerra comercial: Trump anunció un arancel del 100% a importaciones de China

La Cruz Roja fue la encargada de transportar los cuerpos de los rehenes fallecidos.

Hamas entregó los restos de otro rehén israelí que estaba cautivo en Gaza

Rating Cero

El periodista logró una carrera profesional en radio y televisión.

Murió Mariano Castro, el hermano gemelo de Juan Castro

Una conexión que empezó por trabajo y hoy se convirtió en una de las más comentadas entre los hinchas.

Este famoso jugador de la Selección Argentina tiene una pareja internacional y causa furor en Europa: de quién se trata

En Argentina, el Angel EDP de 25 ml se consigue actualmente por un precio que ronda los 266.900 pesos.

Cuál es y cuánto sale el perfume favorito de Fátima Florez

Gimena Accardi opinó sobre el romance de Nico Vázquez.

Gimena Accardi puso en duda la fecha de romance de Nico Vázquez con Dai Fernández

Esta serie está basada en una investigación real del FBI.
play

Está en Netflix y tiene una trama de asesinos en serie que te mantiene pegado al sillón

Diario de un gigoló se destaca por su audacia narrativa y su estética provocadora.
play

Drama, tensión e imágenes subidas de tono: la serie de Netflix de 10 capítulos que tenés que ver

últimas noticias

play
El artista tiene 76 años y padece mal de Parkinson.

El Indio Solari habló de la Argentina de Milei: "Es pan y circo, pero sin el pan"

Hace 1 hora
play

Diego Guelar sobre el salvataje del Tesoro norteamericano: "Scott Bessent se ha metido en un túnel de confusión"

Hace 1 hora
Mariano Castro tenía 54 años y, desde 2021, padecía una grave enfermedad.

De qué murió Mariano Castro, el hermano gemelo del periodista Juan Castro

Hace 1 hora
El periodista logró una carrera profesional en radio y televisión.

Murió Mariano Castro, el hermano gemelo de Juan Castro

Hace 2 horas
play

Nancy Pazos cruzó a Patricia Bullrich por sus dichos sobre los femicidios: "Me da asco de género"

Hace 2 horas