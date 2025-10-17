IR A
Esta película combina drama y crimen de la forma menos pensada y es furor en Netflix: de cuál se trata

Se posiciona como una opción ideal para quienes desean disfrutar de una historia intensa, donde el drama y el crimen se encuentran abruptamente.

Esta es la historia disponible en Netflix de la que todos hablan

Esta es la historia disponible en Netflix de la que todos hablan

En Netflix se ha vuelto tendencia una película que combina drama y crimen de manera poco convencional, generando interés entre los espectadores por su enfoque y narrativa. La historia mantiene a la audiencia en tensión, mezclando elementos de acción, suspenso y un contexto emocional que añade profundidad a los personajes.

Esta serie está basada en una investigación real del FBI.
Lo particular de esta producción es cómo entrelaza la supervivencia, el peligro y los conflictos internos de los protagonistas, ofreciendo una propuesta que difiere de los típicos thrillers de crimen. Este tipo de relatos atrae tanto a quienes buscan entretenimiento como a quienes valoran tramas con capas psicológicas y dilemas morales.

Sinopsis de Todos te quieren cuando has muerto, la película tailandesa sorpresa de Netflix

-Todos te quieren cuando has muerto - Netflix

"Todos te quieren cuando has muerto" es un thriller tailandés de Netflix sobre dos empleados de banco que roban fondos de la cuenta de una clienta fallecida, lo que los involucra en el peligroso submundo criminal de Pattaya.

La película explora la presión de la clase media y la corrupción, mostrando cómo la moralidad se puede flexibilizar bajo la presión de las circunstancias extremas y la desesperación por salir de la precariedad financiera.

Tráiler de Todos te quieren cuando has muerto

Embed - TODOS TE QUIEREN CUANDO HAS MUERTO | TRAILER ESPAÑOL | 14 Octubre/25 - NETFLIX

Reparto de Todos te quieren cuando has muerto

  • Theeradej Wongpuapan: Toh
  • Vachirawich Aranthanawong: Petch
  • Chulachak Chakrabongse: Vodka
  • Namfon Kullanat Preeyawat: Ja
  • Jirayut Phalo-prakarn: Sek
  • Pitipat Kootrakul: Wut
