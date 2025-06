Pablo Echarri destrozó a Aníbal Pachano por su reclamo al sindicato de actores: "Quería un dinero que..."

El artista decidió poner punto final a los reclamos del coreógrafo, desde que está al frente de la asociación civil que defiende a los artistas: " Él tuvo un desacuerdo en SAGAI (el sindicato de actores) porque no entendió una vez que el derecho de imagen no es el derecho de propiedad intelectual", empezó.

El marido de Nancy Dupláa sostuvo que "se lo explicaron muchas veces", y que esto pasa porque no lo quiere: "Evidentemente no tiene un afecto hacia mí en particular, que soy una de las caras visibles de la entidad. No tiene buen rollo casi con nadie, digamos. Me comí ese garrón, pero ya se lo expliqué varias veces”.

Embed Pablo Echarri habló en #PuroShow de su cruce con el periodista Ignacio Ortelli en las redes sociales y respondió a los dichos de Aníbal Pachano en su contra por los inconvenientes que tuvo con SAGAI: “él quería cobrar un dinero que no existía”.#lovieneltrece pic.twitter.com/O5KhAEu66X — eltrece (@eltreceoficial) June 20, 2025

Además, el artista recordó que le respondió también al legislador Ramiro Marra que se metió en medio de la polémica: “Cuantas veces vengan los seguiré atendiendo. Saltó a darle trascendencia a un reclamo de Pachano que no tiene ni ton ni son”, dijo en el móvil de Puro Show, en El Trece.