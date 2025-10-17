Con la mente en la Copa Libertadores, Racing le ganó a Aldosivi y se prendió en el Torneo Clausura Con un golazo de penal de Vietto, la Academia continúa de racha en el torneo local, se metió en los puestos de playoffs en la 13ª fecha de la Zona A y llega de la mejor manera a la serie de semifinales frente a Flamengo por el torneo continental. Por







Vietto picó la pelota en el penal y grita el gol a su manera.

Racing venció por 1-0 a Aldosivi, en el Cilindro de Avellaneda, por la fecha 13 de la Zona A del Torneo Clausura 2025 y se prendió de nuevo en la pelea. Con un golazo de penal de Luciano Vietto, quien picó la pelota como los que saben, La Academia volvió a ganar en el torneo local, se metió en los puestos de playoffs y llega de la mejor manera a la serie de semifinales frente a Flamengo por Copa Libertadores.

Con mayoría de suplentes, el equipo de Avellaneda sacó adelante un partido chivo frente al equipo marplatense, que pelea en el fondo de la tabla y jugó un gran encuentro de principio a fin. El conjunto local no sólo ya hilvanó dos victorias seguidas, sino que también se prendió en la pelea por el primer puesto de su grupo.

Y por más que fue un 11 alternativo, Racing no abandonó la idea de atacar y atacar. Así, llegó la apertura del marcador, tras un tiro libre de Gastón Martirena y un mal rechazo del defensor Yonathan Cabral: el VAR llamó al árbitro Sebastián Zunino y advitió una mano de Fernando Román dentro del área de Aldosivi. El juez cobró penal y apareció la definición exquisita de Luciano Vietto, que con categoría picó el balón desde los 12 pasos para el delirio de los hinchas de la Academia.

No contento con el 1-0, el local fue a buscar la diferencia y encontró la respuesta del Tiburón, en un segundo tiempo de ida y vuelta. Tobías Cervera tuvo en su cabeza el empate del partido, pero el arquero Facundo Cambeses, tras su paso por la Selección argentina, decidió sacar su mejor atajada y mandar la pelota al córner. Si no entró esa para Aldosivi...