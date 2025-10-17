La Justicia le ordenó al Gobierno restablecer todas las pensiones por discapacidad

El Juzgado Federal N° 2 de Catamarca emitió un fallo en el que le ordena a la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) que reestablezca la totalidad de las pensiones suspendidas y pague el importe de los haberes retenidos en todo el territorio nacional. La Justicia le impuso un plazo de 24 horas a partir de este viernes para que el organismo cumpla con su resolución.
Además, la Justicia le ordenó a la ANDIS que se abstenga de continuar las auditorías y que se suspendan más pensiones no contributivas por incapacidad laboral, hasta que no haya una sentencia definitiva sobre este asunto.
Este fallo del Juzgado Federal catamarqueño extendió a todo el territorio nacional un amparo colectivo que había surtido efecto en territorio provincial en septiembre pasado, a partir de la suspensión masiva de pensiones dispuestas por la ANDIS, con base al decreto presidencial 843/2024.
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/C5N/status/1979197343296549123&partner=&hide_thread=false
El amparo colectivo fue impulsado por diferentes organizaciones, como la Asociación Azul, Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y distintas personas de forma particular que eran afectadas por la quita de las pensiones. La acción también fue patrocinada por la Clínica Jurídica en Discapacidad y Derechos Humanos de la Universidad Nacional de La Plata.
La sentencia del tribunal catamarqueño reconoce que las suspensiones afectaron de manera homogénea a miles de titulares de pensiones no contributivas por invalidez laboral y confirma que se trata de un caso colectivo, en el que las vulneraciones comparten una misma causa fáctica y normativa. Por eso, la resolución hace extensiva la protección judicial a todas las personas afectadas en el país, sin necesidad de que se presenten individualmente.
