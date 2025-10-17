17 de octubre de 2025 Inicio
En Vivo

La Justicia le ordenó al Gobierno restablecer todas las pensiones por discapacidad

El Juzgado Federal N°2 de Catamarca extendió a todo el territorio nacional el amparo colectivo que había surtido efecto en territorio provincial en septiembre pasado. Además, le ordenó a la Agencia Nacional de Discapacidad que se abstenga de continuar auditorías y se suspendan más pensiones.

Por

La Justicia también le prohibió a la Agencia Nacional de Discapacidad que continúe realizando auditorías y suspendiendo pensiones.

El Juzgado Federal N° 2 de Catamarca emitió un fallo en el que le ordena a la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) que reestablezca la totalidad de las pensiones suspendidas y pague el importe de los haberes retenidos en todo el territorio nacional. La Justicia le impuso un plazo de 24 horas a partir de este viernes para que el organismo cumpla con su resolución.

Te puede interesar:

Otra vez por incidentes, Milei abandonó la caravana en Tres de Febrero junto a Santilli

Además, la Justicia le ordenó a la ANDIS que se abstenga de continuar las auditorías y que se suspendan más pensiones no contributivas por incapacidad laboral, hasta que no haya una sentencia definitiva sobre este asunto.

Este fallo del Juzgado Federal catamarqueño extendió a todo el territorio nacional un amparo colectivo que había surtido efecto en territorio provincial en septiembre pasado, a partir de la suspensión masiva de pensiones dispuestas por la ANDIS, con base al decreto presidencial 843/2024.

El amparo colectivo fue impulsado por diferentes organizaciones, como la Asociación Azul, Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y distintas personas de forma particular que eran afectadas por la quita de las pensiones. La acción también fue patrocinada por la Clínica Jurídica en Discapacidad y Derechos Humanos de la Universidad Nacional de La Plata.

La sentencia del tribunal catamarqueño reconoce que las suspensiones afectaron de manera homogénea a miles de titulares de pensiones no contributivas por invalidez laboral y confirma que se trata de un caso colectivo, en el que las vulneraciones comparten una misma causa fáctica y normativa. Por eso, la resolución hace extensiva la protección judicial a todas las personas afectadas en el país, sin necesidad de que se presenten individualmente.

CAUTELAR-PENSIONES-NACIONAL

Noticias relacionadas

play

El contundente mensaje de Cristina en el Día de la Lealtad: "El 26 de octubre es Milei o Argentina"

Sturzenegger recriminó a empresarios la inacción para rediseñar nuevos contratos laborales.

La recriminación de Sturzenegger a los empresarios: "Les dimos la libertad y no hacen nada"

Javier Milei envió un mensaje a los votantes de cara al 26 de octubre. 

La advertencia de Milei en clave eleccionaria: "No vuelvan a comerse la curva"

play

Kicillof, en el Día de la Lealtad peronista: "Están en peligro las banderas de la independencia económica y de la soberanía política"

play

Bessent confirmó la intervención de EEUU en el mercado para contener el dólar oficial y el CCL

Lamelas junto a Javier Milei.

El embajador de EEUU en Argentina anticipó "grandes noticias que fortalecerán aún más la alianza económica"

Rating Cero

Una conexión que empezó por trabajo y hoy se convirtió en una de las más comentadas entre los hinchas.

Este famoso jugador de la Selección Argentina tiene una pareja internacional y causa furor en Europa: de quién se trata

En Argentina, el Angel EDP de 25 ml se consigue actualmente por un precio que ronda los 266.900 pesos.

Cuál es y cuánto sale el perfume favorito de Fátima Florez

Gimena Accardi opinó sobre el romance de Nico Vázquez.

Gimena Accardi puso en duda la fecha de romance de Nico Vázquez con Dai Fernández

Esta serie está basada en una investigación real del FBI.
play

Está en Netflix y tiene una trama de asesinos en serie que te mantiene pegado al sillón

Esta es la historia disponible en Netflix de la que todos hablan
play

Esta película combina drama y crimen de la forma menos pensada y es furor en Netflix: de cuál se trata

Diario de un gigoló se destaca por su audacia narrativa y su estética provocadora.
play

Drama, tensión e imágenes subidas de tono: la serie de Netflix de 10 capítulos que tenés que ver

últimas noticias

play
Vietto picó la pelota en el penal y grita el gol a su manera.

Con la mente en la Copa Libertadores, Racing le ganó a Aldosivi y se prendió en el Torneo Clausura

Hace 28 minutos
La Cruz Roja fue la encargada de transportar los cuerpos de los rehenes fallecidos.

Hamas entregó los restos de otro rehén israelí que estaba cautivo en Gaza

Hace 35 minutos
El registro se realizará a partir de un hisopado bucal.

La Universidad Nacional de La Plata registrará el próximo miércoles a posibles donantes de médula ósea

Hace 49 minutos
La censura abarca recursos pedagógicos como manuales y programas educativos.

Estados Unidos: prohibieron en las escuelas Cien años de soledad y 4.000 libros más

Hace 1 hora
play

La Justicia le ordenó al Gobierno restablecer todas las pensiones por discapacidad

Hace 1 hora