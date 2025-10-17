La coproducción argentina y uruguaya El Susurro fue ovacionada en el Festival de Cine de Sitges

El Susurro, la película argento-uruguaya que fue realizada por los mismos creadores de Cuando acecha la maldad, fue ovacionada en el prestigioso Festival de Cine de Sitges, en España, el más prestigioso encuentro de los largometrajes de terror.
Se tratan de los mismos creadores de Cuando acecha la maldad, la primer película latinoamericana en ganar el máximo galardón en esta localidad cercana a Barcelona, donde sucede el festival más importante del cine de terror.
La película El Susurro, dirigida por el director uruguayo Gustavo Hernández Ibáñez, tuvo su estreno mundial en una sala repleta, durante el Festival de Sitges. Al finalizar, sus realizadores subieron al escenario y fueron aplaudidos durante varios minutos por el público que se puso de pie para celebrar una nueva obra de terror rioplatense.
El cine de terror sudamericano, y particularmente el rioplatense, está atravesando uno de sus mejores momentos de la historia. En la edición 2023 del festival, la película Cuando acecha la maldad, de Demian Rugna, fue la primera en obtener el máximo galardón en Sitges.
Ahora, los realizadores de El Susurro volvieron a ser ovacionados en Sitges. Resulta que varios de sus creadores fueron los mismos de Cuando acecha la maldad. Entre ellos destacan las productoras argentinas Machaco Films y Aramos Cine, quienes se fusionaron con las uruguayas Mother Superior Films y NonStop Studios.
El Susurro trata sobre Lucía y Adrián, dos hermanos que huyen de la oscura herencia de su padre vampiro, y llegan a una casona aislada en el bosque, buscando refugio del pasado. Su intento de olvidar se interrumpe cuando un gato les trae un dedo humano, lo que revela un secreto aterrador: sus vecinos forman parte de una red criminal que secuestra adolescentes para producir películas snuff y planean deshacerse de ellos. Mientras Lucía lucha por proteger a su hermano, deberá enfrentar una oscura maldición familiar que los persigue en su aparente refugio.
Tanto en Argentina como en Uruguay, El Susurro se estrenará en cines el próximo 22 de enero.