La coproducción argentina y uruguaya El Susurro fue ovacionada en el Festival de Cine de Sitges Se tratan de los mismos creadores de Cuando acecha la maldad, la primer película latinoamericana en ganar el máximo galardón en esta localidad cercana a Barcelona, donde sucede el festival más importante del cine de terror. Por







El Susurro se estrenará en cines el próximo 22 de enero.

El Susurro, la película argento-uruguaya que fue realizada por los mismos creadores de Cuando acecha la maldad, fue ovacionada en el prestigioso Festival de Cine de Sitges, en España, el más prestigioso encuentro de los largometrajes de terror.

La película El Susurro, dirigida por el director uruguayo Gustavo Hernández Ibáñez, tuvo su estreno mundial en una sala repleta, durante el Festival de Sitges. Al finalizar, sus realizadores subieron al escenario y fueron aplaudidos durante varios minutos por el público que se puso de pie para celebrar una nueva obra de terror rioplatense.

El cine de terror sudamericano, y particularmente el rioplatense, está atravesando uno de sus mejores momentos de la historia. En la edición 2023 del festival, la película Cuando acecha la maldad, de Demian Rugna, fue la primera en obtener el máximo galardón en Sitges.

Ahora, los realizadores de El Susurro volvieron a ser ovacionados en Sitges. Resulta que varios de sus creadores fueron los mismos de Cuando acecha la maldad. Entre ellos destacan las productoras argentinas Machaco Films y Aramos Cine, quienes se fusionaron con las uruguayas Mother Superior Films y NonStop Studios.