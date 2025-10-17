IR A
Drama, tensión e imágenes subidas de tono: la serie de Netflix de 10 capítulos que tenés que ver

Sexo, crimen y traición se mezclan en una producción latinoamericana que rompió esquemas y encendió el catálogo de la plataforma de streaming.

Diario de un gigoló se destaca por su audacia narrativa y su estética provocadora.

Netflix

Netflix volvió a poner los ojos en Latinoamérica con una serie que no pasó desapercibida. La producción irrumpió en la plataforma con una propuesta atrevida y sin filtros: una historia cargada de deseo, poder y secretos que se desmoronan al primer roce con la pasión. En apenas diez capítulos, la producción combina lo mejor del thriller con el drama romántico, y suma una dosis de erotismo que la hizo tendencia desde su estreno.

Entre los suscriptores argentinos y de toda la región, la serie generó debates por su mezcla de sensualidad y violencia emocional, un cóctel que se diferencia de las fórmulas más previsibles de otras producciones de Netflix. Lo curioso es que, detrás de su fachada provocadora, esconde una trama que cuestiona los límites del amor, la moral y el dinero.

Filmada con un tono elegante y con un elenco que brilla por su intensidad, Diario de un gigoló se consolidó como una de esas series que se ven “de un tirón”.

Diario de un Gigoló Netflix

Netflix: sinopsis de Diario de un gigoló

La historia sigue a Emanuel, un hombre atractivo y en apariencia seguro de sí, que trabaja como acompañante de lujo para mujeres adineradas. Su vida, perfectamente calculada, empieza a tambalear cuando una de sus clientas lo involucra en un plan familiar que se sale de control. Allí aparece Julia, la hija de esa mujer, y con ella el conflicto más peligroso de todos: enamorarse.

A partir de ese punto, el guion de Diario de un gigoló se adentra en un mundo de mentiras, manipulación y deseo. Cada capítulo aumenta la tensión, mezclando escenas subidas de tono con un trasfondo de crimen y misterio. La línea entre el trabajo y los sentimientos se borra, y el protagonista termina atrapado en una red que amenaza con destruir todo lo que conoce.

Dirigida por Mariano Ardanaz, la serie se filmó entre México y España, pero mantiene un fuerte pulso latino que conecta con los espectadores del continente. Aunque el final queda abierto, hasta ahora Netflix no confirmó una segunda temporada, lo que aumentó la intriga y las teorías de los fanáticos en redes sociales.

diario-de-un-gigolo

Reparto de Diario de un gigoló

  • Jesús Castro (Emanuel)
  • Victoria White (Julia)
  • Fabiola Campomanes (Ana)
  • Francisco Denis (Victor)
  • Begoña Narváez (Florencia)
  • Eugenia Tobal (Dolores)
  • Alosian Vivancos (Abel)
  • Adriana Barraza (Minou)

Trailer de Diario de un gigoló

Embed - Tráiler oficial de Diario de un Gigoló | Telemundo
