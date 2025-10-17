La Universidad Nacional de La Plata registrará el próximo miércoles a posibles donantes de médula ósea Esta acción se llevará en conjunto con un equipo del INCUCAI, quienes harán las inscripciones a partir de un hisopado bucal. Las personas que quieran sumarse deben tener entre 18 y 40 años. Por







El registro se realizará a partir de un hisopado bucal. Télam

La Universidad Nacional de La Plata (UNLP) anunció que el próximo miércoles 22 de octubre se abrirá un registro para potenciales donantes de médula ósea en el que no será necesario realizar una extracción de sangre. La inscripción será llevada adelante por un equipo del Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante (INCUCAI), quienes le realizarán un hisopado bucal a las personas entre 18 y 44 años que deseen ser posibles dadores, en el playón de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social, entre las 9.30 y 16 horas.

El INCUCAI aseguró que el registro se realizará de una nueva forma rápida, segura y gratuita en la que no será necesaria la extracción de sangre para determinar si la persona puede ser donante de médula ósea. Para ello se hará un hisopado bucal. Los organizadores de esta inscripción recordaron que es requisito llevar el Documento Nacional de Identidad.

Esta campaña de la UNLP y el INCUCAI busca encontrarle un donante de médula ósea a Mateo, un joven de 19 años que necesita este transplante continuar vivo. "Tu ayuda puede salvar muchas vidas, no solo la de Pelu", dijeron los organizadores de esta acción solidaria, ya que aquellas personas que puedan donar médula ósea quedaran registrados en el INCUCAI para otros casos.