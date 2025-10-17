Hamas entregó los restos de otro rehén israelí que estaba cautivo en Gaza Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) anunció la entrega de un rehén fallecido, por parte del grupo terrorista en coordinación con la Cruz Roja. La organización palestina ya entregó nueve de los 28 cuerpos restantes. Por







La Cruz Roja fue la encargada de transportar los cuerpos de los rehenes fallecidos. REUTERS/Dawoud Abu Alkas

El Ejército de Israel confirmó este viernes la entrega del cuerpo de un rehén fallecido por parte del grupo terrorista Hamas, a representantes del Comité Internacional de la Cruz Roja, como parte de un alto el fuego y un acuerdo de intercambio de rehenes por prisioneros entre la organización palestina y el Gobierno israelí, en la ciudad de Gaza, celebrado el 14 de octubre pasado.

En un comunicado las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) informaron que “el ataúd del rehén fallecido, escoltado por las FDI, cruzó la frontera y se encuentra en camino al Instituto Nacional de Medicina Forense para su identificación”. La operación se realizó en Khan Younis, al sur de Gaza, cerca de la medianoche hora local, y los restos serán trasladados posteriormente al instituto forense Abu Kabir en Tel Aviv para su identificación.

“Israel recibió, por intermediación de la Cruz Roja, el ataúd con un rehén muerto que fue entregado a las fuerzas del ejército israelí y del Shin Bet (servicio de seguridad interior) en la Franja de Gaza”, añadió.

El ataúd del rehén fallecido, escoltado por tropas de las FDI, cruzó hace poco la frontera hacia el Estado de Israel y se dirige al Instituto Nacional de Medicina Forense, donde se llevarán a cabo los procedimientos de identificación.



Hasta la fecha, las autoridades israelíes señalaron haber recibido nueve de los 28 cuerpos retenidos por Hamas en Gaza, desde el ataque del 7 de octubre de 2023, cuando la organización irrumpió en territorio israelí y desató la ofensiva que aún mantiene en vilo a la región. Por su parte, el grupo palestino atribuyó las demoras a problemas técnicos e indicó la necesidad de maquinaria pesada y equipos de excavación para acelerar la recuperación de cadáveres sepultados bajo los escombros.

A pesar de que en las últimas semanas la violencia se redujo y fueron liberados los 20 rehenes que seguían con vida, persisten los desacuerdos entre ambas partes sobre la reapertura de los pasos fronterizos. Por su parte, las FDI subrayaron que “Hamás tiene la obligación de cumplir el acuerdo y facilitar el regreso de todos los rehenes”. ejercito israel El ataúd de uno de los rehenes fallecidos fue envuelto con la bandera de Israel, tras ser entregado por la Cruz Roja.