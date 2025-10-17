17 de octubre de 2025 Inicio
En Vivo

Hamas entregó los restos de otro rehén israelí que estaba cautivo en Gaza

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) anunció la entrega de un rehén fallecido, por parte del grupo terrorista en coordinación con la Cruz Roja. La organización palestina ya entregó nueve de los 28 cuerpos restantes.

Por
La Cruz Roja fue la encargada de transportar los cuerpos de los rehenes fallecidos.

La Cruz Roja fue la encargada de transportar los cuerpos de los rehenes fallecidos.

REUTERS/Dawoud Abu Alkas

El Ejército de Israel confirmó este viernes la entrega del cuerpo de un rehén fallecido por parte del grupo terrorista Hamas, a representantes del Comité Internacional de la Cruz Roja, como parte de un alto el fuego y un acuerdo de intercambio de rehenes por prisioneros entre la organización palestina y el Gobierno israelí, en la ciudad de Gaza, celebrado el 14 de octubre pasado.

Ambos fueron asesinados por Hamás el 7 de octubre de 2023.
Te puede interesar:

Israel identificó los cuerpos de dos rehenes que fueron asesinados y entregados por Hamás

En un comunicado las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) informaron que “el ataúd del rehén fallecido, escoltado por las FDI, cruzó la frontera y se encuentra en camino al Instituto Nacional de Medicina Forense para su identificación”. La operación se realizó en Khan Younis, al sur de Gaza, cerca de la medianoche hora local, y los restos serán trasladados posteriormente al instituto forense Abu Kabir en Tel Aviv para su identificación.

“Israel recibió, por intermediación de la Cruz Roja, el ataúd con un rehén muerto que fue entregado a las fuerzas del ejército israelí y del Shin Bet (servicio de seguridad interior) en la Franja de Gaza”, añadió.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/FDIonline/status/1979308354527731909&partner=&hide_thread=false

Hasta la fecha, las autoridades israelíes señalaron haber recibido nueve de los 28 cuerpos retenidos por Hamas en Gaza, desde el ataque del 7 de octubre de 2023, cuando la organización irrumpió en territorio israelí y desató la ofensiva que aún mantiene en vilo a la región. Por su parte, el grupo palestino atribuyó las demoras a problemas técnicos e indicó la necesidad de maquinaria pesada y equipos de excavación para acelerar la recuperación de cadáveres sepultados bajo los escombros.

A pesar de que en las últimas semanas la violencia se redujo y fueron liberados los 20 rehenes que seguían con vida, persisten los desacuerdos entre ambas partes sobre la reapertura de los pasos fronterizos. Por su parte, las FDI subrayaron que “Hamás tiene la obligación de cumplir el acuerdo y facilitar el regreso de todos los rehenes”.

ejercito israel
El ataúd de uno de los rehenes fallecidos fue envuelto con la bandera de Israel, tras ser entregado por la Cruz Roja.

El ataúd de uno de los rehenes fallecidos fue envuelto con la bandera de Israel, tras ser entregado por la Cruz Roja.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Donald Trump lanzó una fuerte advertencia a Hamás.

Donald Trump: "Si Hamás sigue asesinando en Gaza, los mataremos"

play

Silvia Cunio, la madre de los hermanos argentinos liberados por Hamás: "Nunca perdí la esperanza"

Greta Thunberg fue una de las activistas detenidas en Israel.

Greta Thunberg denunció "patadas, golpes y amenazas" cuando estaba detenida en Israel

El Ejército de Estados Unidos le exigió a Hamás que frene el ataque.

El Ejército de Estados Unidos le exigió a Hamás que frene "los disparos contra inocentes en Gaza"

play

Israel denunció que uno de los cuerpos devueltos por Hamás "no corresponde a ningún rehén"

play

Israel cumplió con otra parte del acuerdo de paz y entregó los restos de 45 palestinos a Gaza

Rating Cero

Una conexión que empezó por trabajo y hoy se convirtió en una de las más comentadas entre los hinchas.

Este famoso jugador de la Selección Argentina tiene una pareja internacional y causa furor en Europa: de quién se trata

En Argentina, el Angel EDP de 25 ml se consigue actualmente por un precio que ronda los 266.900 pesos.

Cuál es y cuánto sale el perfume favorito de Fátima Florez

Gimena Accardi opinó sobre el romance de Nico Vázquez.

Gimena Accardi puso en duda la fecha de romance de Nico Vázquez con Dai Fernández

Esta serie está basada en una investigación real del FBI.
play

Está en Netflix y tiene una trama de asesinos en serie que te mantiene pegado al sillón

Esta es la historia disponible en Netflix de la que todos hablan
play

Esta película combina drama y crimen de la forma menos pensada y es furor en Netflix: de cuál se trata

Diario de un gigoló se destaca por su audacia narrativa y su estética provocadora.
play

Drama, tensión e imágenes subidas de tono: la serie de Netflix de 10 capítulos que tenés que ver

últimas noticias

play
Vietto picó la pelota en el penal y grita el gol a su manera.

Con la mente en la Copa Libertadores, Racing le ganó a Aldosivi y se prendió en el Torneo Clausura

Hace 28 minutos
La Cruz Roja fue la encargada de transportar los cuerpos de los rehenes fallecidos.

Hamas entregó los restos de otro rehén israelí que estaba cautivo en Gaza

Hace 35 minutos
El registro se realizará a partir de un hisopado bucal.

La Universidad Nacional de La Plata registrará el próximo miércoles a posibles donantes de médula ósea

Hace 49 minutos
La censura abarca recursos pedagógicos como manuales y programas educativos.

Estados Unidos: prohibieron en las escuelas Cien años de soledad y 4.000 libros más

Hace 1 hora
play

La Justicia le ordenó al Gobierno restablecer todas las pensiones por discapacidad

Hace 1 hora