Quién es Walter Graziano, el economista que Agustina Peñalva denunció por acoso

Es licenciado en Economía graduado en la Universidad de Buenos Aires. Además de haber escrito libros, el especialista brinda consultorías empresariales diseñadas "para satisfacer las reales necesidades de la empresa".

El economista Walter Graziano fue denunciado públicamente por la periodista Agustina Peñalva por acoso durante la noche de miércoles en el programa de C5N Andate a dormir vos. Después de meses de hostigamiento, la periodista reveló que hizo tres denuncias y cuenta con un botón antipánico que le otorgaron en la quinta comisaría que visitó.

Graziano es un investigador, periodista, conferencista y economista nacido el 5 de marzo de 1960. Trabajó en varios medios de comunicación y participó como invitado en diversos programas de TV.

Según su biografía de LinkedIn, también trabaja de manera independiente: "Proporciono un servicio de consultoría empresaria sumemente ágil, diseñado para satisfacer las reales necesidades de la empresa".

En cuanto a su carrera profesional, es licenciado en Economía en la UBA y tiene una Maestría en Financiamiento del Desarrollo Económico, becado por el gobierno italiano en Nápoles. En 1997 recibió el premio Konex 1997 por Análisis Económico.

El especialista económico fue becado por el FMI para estudiar Análisis Económico y Política Financiera en la sede central de ese organismo en Washington DC y la Econometric Society, por un trabajo sobre créditos del FMI a la Argentina. También fue profesor Asociado de Macroeconomía y Titular de Cátedra de Dinero, Crédito y Bancos en la Universidad de Belgrano.

Si bien fue autor de obras como Las siete plagas de la Argentina y de Historia de dos hiperinflaciones, entre sus trabajos más destacados, Graziano escribió dos bestsellers: Nadie vió Matrix y Hitler ganó la guerra.

La denuncia de Agustina Peñalva contra Walter Graziano

Kristalina Georgieva, directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), se manifestó a favor del gobierno de Javier Milei.

Kristalina Georgieva confirmó que hay un apoyo financiero conjunto del FMI y EEUU para Argentina

