Otro fin de semana con lluvias: cuándo se llegarán las tormentas a Buenos Aires

Un nuevo frente frío avanza hacia el primer fin de semana de octubre, lo que generará el regreso de la inestabilidad: lluvias y tormentas en la provincia de Buenos Aires y alrededores. Esto también podría generar una baja en el termómetro de cara a la próxima semana.

"El sábado va a tener una tarde con 27°, desmejorando con el correr de las horas, y con entrada de aire frío hacia la medianoche. La tormenta se está situando en la madrugada del domingo", informó el meteorólogo Diego Angeli.

Esto generará un descenso de las temperaturas mínimas, para el lunes 6 de octubre será de 9° y la máxima de 18°. "Los nueve grados con el viento en superficie se van a sentir como siete y, esos nueve grados explican el impacto del aire frío del domingo", añadió Angeli.

Mañana: 15°

Tarde: 25°

Noche: 19°



Además, desde Meteored informaron que las tormentas se extenderán "hacia Santa Fe, Entre Ríos y el sudeste de Córdoba", aunque los acumulados más significativos "se prevén entre Buenos Aires y Entre Ríos, con valores que podrían ubicarse en el rango de 30 mm a 40 mm".

En paralelo, el SMN emitió una alerta meteorológica por viento para las provincias de Chubut y Santa Cruz, áreas que serán afectadas por vientos fuertes del sector oeste, con velocidades entre 40 y 60 km/h y ráfagas que pueden superar los 90 km/h. Zonas afectadas en Santa Cruz: Cordillera de Güer Aike - Cordillera de Lago Argentino - Meseta de Deseado - Meseta de Magallanes - Meseta de Lago Buenos Aires - Meseta de Río Chico. Mientras que en Chubut son en meseta de Escalante - Sarmiento - Sudoeste de Florentino Ameghino. Pronóstico extendido para CABA: ¿Cuándo llueve? Jueves 2: máxima de 24° y mínima de 15°.

Viernes 3: máxima de 25° y mínima de 16°.

Sábado 4: máxima de 26° y mínima de 18°.

Domingo 5: máxima de 20° y mínima de 17°.

Lunes 6: máxima de 17° y mínima de 9°. CABA pronóstico 2-10-25