Ataque en una sinagoga en Manchester: un hombre apuñaló y mató a dos personas durante el Yom Kippur

La Policía inglesa informó que el agresor fue abatido. Hasta el momento, se contabilizan dos víctimas fatales y, tres heridos. En el lugar se estableció un gran operativo, junto a la unidad de desactivación de bombas, por la presencia de un dispositivo sospechoso.

La Policía inglesa informó que el agresor fue abatido.

Medios de comunicación de PA - BBC

Un hombre apuñaló y mató a dos personas en una sinagoga en Manchester, Reino Unido, mientras celebraban el Yom Kippur. Según informó la Policía inglesa, el agresor fue abatido en el lugar y otros tres ciudadanos se encuentran gravemente heridos.

El ataque ocurrió durante las primeras horas del jueves, durante la celebración del Yom Kipur, uno de los días más sagrados para los judíos, el hombre llegó en un auto y apuñaló a dos personas fuera de la sinagoga, e hirió a otras tres en el lugar.

La Policía logró identificarlo y, en varios videos que se viralizaron en redes sociales, se puede ver cómo dos agentes le disparan a un hombre, quien murió minutos después. En el lugar se estableció un gran operativo de seguridad, junto a la unidad de desactivación de bombas, por la presencia de un dispositivo sospechoso.

"Todos los demás, retrocedan. Si no están involucrados, retrocedan, váyanse... tiene una bomba, váyanse", se puede escuchar en un video, que compartió la BBC. La policía de Manchester informó que "otros tres miembros del público permanecen en estado grave".

Desde el Palacio de Buckingham emitieron un comunicado en nombre del Ray Carlos III: "Mi esposa y yo estamos profundamente conmocionados y entristecidos al enterarnos del horrible atentado en Mánchester, especialmente en un día tan significativo para la comunidad judía".

