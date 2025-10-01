Se acabó el misterio: Oriana Sabatini sorprendió al anunciar el sexo del bebé que tendrá con Paulo Dybala

La actriz hizo el anuncio en LAM y, además, contó cómo transita el cuarto mes de embarazo junto a su pareja Paulo Dybala: "Estoy muy contenta, pero me siento fatal porque nadie me avisó que esto era así", expresó.

La actriz Oriana Sabatini confirmó el sexo del bebé que espera con Paulo Dybala , un día después de anunciar el embarazo que sorprendió a todos . " Estoy muy contenta pero me siento fatal. Vomito todos los días. Estoy de cuatro meses ”, comenzó su relato en LAM.

La cantante, que transita su mejor momento junto al delantero de la Roma y la Selección argentina, reveló el dato en una entrevista con Ángel de Brito: “Cualquiera está bien, igual ya sabemos que es nena” , anunció, tras ser consultada sobre el sexo del bebé.

“ Estoy de cuatro meses. Ya hay pancita, igual, me levanto siendo una persona y me acuesto siendo otra . A medida que como, de repente se asoma más, pero me levanto y digo: ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ayer no estaba", relató, mientras aseguraba con varios problemas de mareos.

Tras revelar que esperan una hija, surgió la pregunta sobre el nombre que le pondrían a la bebé. “Tenía algunos anotados y otros que me gustan desde hace mucho, pero bueno… esto es un trabajo en equipo. Nos tiene que gustar a los dos”, explicó Oriana y dejó en claro que tanto ella como Dybala quieren tomar la decisión juntos. Sin embargo, con humor aclaró que espera que ganen sus propuestas: “Yo soy media cabeza dura. Me gusta uno y como que te obligo” .

Además, adelantó que ya tienen algunos nombres en mente, pero no los reveló. “Hermione me parecía como un poco mucho. Me gustan nombres no muy raros. Me gustaría un nombre que sea lo más original posible, pero que no sea rarísimo. Que tenga su originalidad, pero que no suene a algo tan desconocido”, explicó.

En cuanto a la fecha de nacimiento de la bebé, aseguró: “Literalmente tengo fecha para el cumpleaños de mi madre, que es el 11 de marzo”. Además, agregó: “Mi madre bien. Se lo dije en persona. Esperé porque yo justo viajaba a Argentina. Le llevé la carpeta con las primeras imágenes de la primera ecografía”, recordó la cantante.

Finalmente, la artista reconoció sentir algunos miedos lógicos del embarazo. “Tengo un cagazo terrible. La cabeza mil. Me sorprende porque siempre hablo con embarazadas y todas están como ‘estoy refeliz’. Yo también, pero estoy recagada”, relató. “Siento que todo esto se reduce como a algo muy animal. Nacemos para hacerlo. Bueno, no para hacerlo, la que no lo quiere hacer lo puede no hacer, pero digo, es instinto. Pero me cuesta la parte de crecer, no te voy a mentir. El cambio de vida me cuesta mucho, cerrar una etapa. Yo tengo mucho síndrome de Peter Pan. No me gusta crecer y veo a veces a madres y la pérdida de su identidad. Esas cosas me dan miedo", concluyó.