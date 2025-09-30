30 de septiembre de 2025 Inicio
Llegó la primavera y el calor a Buenos Aires: cuándo aumentan las temperaturas

Tras un fin de semana nublado e inestable, el pronóstico extendido del Servicio Meteorológico Nacional adelantó un incremento del termómetro que se dará en gran parte del país. ¿Cómo continuará el clima?

Comienzan las jornadas calurosas en Buenos Aires.

Tras un fin de semana con lluvias y tormentas, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) adelantó un incremento de las temperaturas durante los primeros días del mes de octubre, de cara al fin de semana. A pesar de esto, también se prevé que el mal tiempo continúe en algunas zonas del país.

Las provincias bajo alerta son Misiones, Corrientes, Chaco, Formosa y Salta. 
Llega el calor, pero continúa el mal tiempo en Argentina: rige una alerta meteorológica por lluvias y tormentas

En el pronóstico trimestral de temperatura publicado por el SMN explicaron que las temperaturas serán superiores a la normal "sobre la franja central del país con mayor probabilidad en Córdoba, este de San Luis y oeste de Santa Fe".

Estos índices de temperatura están previstos para los meses de octubre-noviembre-diciembre 2025, en el caso de la temperatura normal o superior a la normal será "hacia el norte y noreste del país y provincias de Patagonia", mientras que en el NOA las temperaturas se mantendrán normales.

CABA pronóstico 30-9-25
Captura del SMN.

Mientras que para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) se espera un incremento de las temperaturas de cara al primer fin de semana de octubre, la máxima para la jornada del martes 30 de septiembre será de 22° y la mínima de 14°.

El 1.º de octubre, se espera una máxima de 23° y mínima de 12°, esta tendencia se mantendrá durante el día jueves, mientras que para el viernes 3, la máxima trepará a los 26° y mínima de 16°. En el caso del sábado 4, la máxima se mantendrá, pero la mínima subirá a los 19°.

Informe completo del pronóstico trimestral: octubre-noviembre- diciembre 2025

pronostico_climatico_trimestral_102025
