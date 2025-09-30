Llegó la primavera y el calor a Buenos Aires: cuándo aumentan las temperaturas Tras un fin de semana nublado e inestable, el pronóstico extendido del Servicio Meteorológico Nacional adelantó un incremento del termómetro que se dará en gran parte del país. ¿Cómo continuará el clima? Por







Comienzan las jornadas calurosas en Buenos Aires. Redes Sociales

Tras un fin de semana con lluvias y tormentas, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) adelantó un incremento de las temperaturas durante los primeros días del mes de octubre, de cara al fin de semana. A pesar de esto, también se prevé que el mal tiempo continúe en algunas zonas del país.

En el pronóstico trimestral de temperatura publicado por el SMN explicaron que las temperaturas serán superiores a la normal "sobre la franja central del país con mayor probabilidad en Córdoba, este de San Luis y oeste de Santa Fe".

Estos índices de temperatura están previstos para los meses de octubre-noviembre-diciembre 2025, en el caso de la temperatura normal o superior a la normal será "hacia el norte y noreste del país y provincias de Patagonia", mientras que en el NOA las temperaturas se mantendrán normales.

CABA pronóstico 30-9-25 Captura del SMN.

Mientras que para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) se espera un incremento de las temperaturas de cara al primer fin de semana de octubre, la máxima para la jornada del martes 30 de septiembre será de 22° y la mínima de 14°.