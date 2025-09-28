El invierno no se va: hay alerta por ráfagas y nevadas en cinco provincias El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtió que unas 30 localidades argentinas registrarán importantes acumulados de nieve y vientos que podrán alcanzar los 120 km/h. Qué pasará en la Ciudad de Buenos Aires. Por







La Patagonia será afectada por fuertes ráfagas del sector oeste.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alertas naranjas y amarillas para cinco provincias que este domingo, a pesar de que el calendario ya marca el comienzo de la primavera, registrarán un último coletazo del invierno con intensas nevadas y fuertes ráfagas que podrán alcanzar los 120 km/h.

En la Ciudad de Buenos Aires y sus alrededores el cielo estará ligeramente nublado durante toda la jornada. La mañana será fría, con una mínima de 11°, pero por la tarde la máxima alcanzará los 22°. Las condiciones se mantendrán estables en los próximos días.

Este domingo, las alertas se concentran en la Patagonia. La zona cordillerana del sur de Neuquén, Río Negro, Chubut y Santa Cruz se encuentran bajo aviso amarillo por nevadas de variada intensidad, algunas localmente intensas. Se esperan valores de nieve acumulada entre 20 y 30 cm que pueden ser superados en forma puntual.

Por otro lado, para Tierra del Fuego y la cordillera y sur de Santa Cruz rige una alerta naranja por vientos del sector oeste con velocidades entre 60 y 70 km/h, y ráfagas que podrán alcanzar los 120 km/h. En el centro de Río Negro, casi todo Chubut, noreste de Santa Cruz e Islas Malvinas el aviso es de nivel amarillo por vientos con velocidades entre 40 y 60 km/h y ráfagas que pueden alcanzar los 90 km/h.

Cuáles son las localidades bajo alerta amarilla por nevada Alerta por nevada 28-09-25 SMN

Neuquén: Los Lagos.

Los Lagos. Río Negro: Bariloche, cordillera de Pilcaniyeu y cordillera de Ñorquincó.

Bariloche, cordillera de Pilcaniyeu y cordillera de Ñorquincó. Chubut: cordillera de Cushamen, cordillera de Futaleufú, cordillera de Languiñeo, cordillera de Tehuelches y cordillera de Río Senguer.

cordillera de Cushamen, cordillera de Futaleufú, cordillera de Languiñeo, cordillera de Tehuelches y cordillera de Río Senguer. Santa Cruz: cordillera de Lago Buenos Aires, cordillera de Río Chico, cordillera de Güer Aike y cordillera de Lago Argentino. Cuáles son las localidades bajo alerta por viento Alerta por viento 28-09-25 SMN ALERTA NARANJA Chubut: cordillera de Lago Buenos Aires, cordillera de Río Chico, Güer Aike, Lago Argentino y Corpen Aike.

cordillera de Lago Buenos Aires, cordillera de Río Chico, Güer Aike, Lago Argentino y Corpen Aike. Tierra del Fuego: toda la provincia. ALERTA AMARILLA Río Negro: meseta de Pilcaniyeu, meseta de Ñorquincó, Nueve de Julio, oeste de El Cuy y Veinticinco de Mayo.

meseta de Pilcaniyeu, meseta de Ñorquincó, Nueve de Julio, oeste de El Cuy y Veinticinco de Mayo. Chubut: toda la provincia menos la costa de Biedma y la cordillera de Cushamen.

toda la provincia menos la costa de Biedma y la cordillera de Cushamen. Santa Cruz: meseta de Lago Buenos Aires, meseta de Río Chico, Deseado y Magallanes.

meseta de Lago Buenos Aires, meseta de Río Chico, Deseado y Magallanes. Islas Malvinas.