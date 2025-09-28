28 de septiembre de 2025 Inicio
En Vivo

El invierno no se va: hay alerta por ráfagas y nevadas en cinco provincias

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtió que unas 30 localidades argentinas registrarán importantes acumulados de nieve y vientos que podrán alcanzar los 120 km/h. Qué pasará en la Ciudad de Buenos Aires.

Por
La Patagonia será afectada por fuertes ráfagas del sector oeste.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alertas naranjas y amarillas para cinco provincias que este domingo, a pesar de que el calendario ya marca el comienzo de la primavera, registrarán un último coletazo del invierno con intensas nevadas y fuertes ráfagas que podrán alcanzar los 120 km/h.

Se esperan jornadas más calurosas de lo habitual.
Te puede interesar:

Advierten sobre la llegada de una ola de calor de octubre a diciembre

En la Ciudad de Buenos Aires y sus alrededores el cielo estará ligeramente nublado durante toda la jornada. La mañana será fría, con una mínima de 11°, pero por la tarde la máxima alcanzará los 22°. Las condiciones se mantendrán estables en los próximos días.

Este domingo, las alertas se concentran en la Patagonia. La zona cordillerana del sur de Neuquén, Río Negro, Chubut y Santa Cruz se encuentran bajo aviso amarillo por nevadas de variada intensidad, algunas localmente intensas. Se esperan valores de nieve acumulada entre 20 y 30 cm que pueden ser superados en forma puntual.

Por otro lado, para Tierra del Fuego y la cordillera y sur de Santa Cruz rige una alerta naranja por vientos del sector oeste con velocidades entre 60 y 70 km/h, y ráfagas que podrán alcanzar los 120 km/h. En el centro de Río Negro, casi todo Chubut, noreste de Santa Cruz e Islas Malvinas el aviso es de nivel amarillo por vientos con velocidades entre 40 y 60 km/h y ráfagas que pueden alcanzar los 90 km/h.

Cuáles son las localidades bajo alerta amarilla por nevada

Alerta por nevada 28-09-25
  • Neuquén: Los Lagos.
  • Río Negro: Bariloche, cordillera de Pilcaniyeu y cordillera de Ñorquincó.
  • Chubut: cordillera de Cushamen, cordillera de Futaleufú, cordillera de Languiñeo, cordillera de Tehuelches y cordillera de Río Senguer.
  • Santa Cruz: cordillera de Lago Buenos Aires, cordillera de Río Chico, cordillera de Güer Aike y cordillera de Lago Argentino.

Cuáles son las localidades bajo alerta por viento

Alerta por viento 28-09-25

ALERTA NARANJA

  • Chubut: cordillera de Lago Buenos Aires, cordillera de Río Chico, Güer Aike, Lago Argentino y Corpen Aike.
  • Tierra del Fuego: toda la provincia.

ALERTA AMARILLA

  • Río Negro: meseta de Pilcaniyeu, meseta de Ñorquincó, Nueve de Julio, oeste de El Cuy y Veinticinco de Mayo.
  • Chubut: toda la provincia menos la costa de Biedma y la cordillera de Cushamen.
  • Santa Cruz: meseta de Lago Buenos Aires, meseta de Río Chico, Deseado y Magallanes.
  • Islas Malvinas.
