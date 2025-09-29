29 de septiembre de 2025 Inicio
Ahora sí, llegó la Primavera: suben las temperaturas, pero hay alerta por ráfagas en dos provincias

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió avisos para una veintena de localidades por vientos del sector oeste que pueden superar los 90 km/h. En la zona del AMBA se esperan máximas en ascenso.

La Patagonia se verá afectada por vientos intensos.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alertas amarillas por viento para una veintena de localidades que este lunes registrarán fuertes ráfagas de hasta 90 km/h, mientras que para el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) comienza una semana primaveral y con condiciones estables.

La Patagonia será afectada por fuertes ráfagas del sector oeste.
En la Ciudad de Buenos Aires, la jornada comienza con algunas nubes y mínima de 11°. Por la tarde, la máxima llegará a 24° y el cielo estará mayormente cubierto, con una mínima chance de precipitaciones en horas de la noche. Para el resto de la semana se esperan días algo nublados y máximas que llegarán a los 26°.

En la zona del AMBA se sentirán vientos leves del sector norte, pero los fenómenos más intensos se darán en la Patagonia: Santa Cruz, casi todo Chubut y las Islas Malvinas se encuentran bajo alerta amarilla por vientos fuertes del sector oeste, con velocidades entre 40 y 60 km/h y ráfagas que pueden superar los 90 km/h.

El SMN advirtió que estas alertas se mantendrán durante el martes y miércoles. En ese sentido, recomendó a los habitantes de las localidades afectadas que eviten realizar actividades al aire libre, aseguren los elementos que puedan volarse y estén atentos a nuevos avisos.

Cuáles son las localidades bajo alerta amarilla por viento

Alerta por viento 29-09-25
  • Chubut: Mártires, Telsen, Gaiman, meseta de Biedma, Florentino Ameghino, Rawson, Gastre, Paso de Indios, meseta de Cushamen, Futaleufú, Languiñeo, Tehuelches, Escalante, Sarmiento y Río Senguer.
  • Santa Cruz: toda la provincia.
  • Islas Malvinas.
