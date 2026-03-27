Está en Brasil, tiene historia y playa y es uno de los pueblos más pintorescos para hacer una escapada: cómo se llama Un rincón que llama la atención por su esencia y paisajes. Una alternativa ideal para desconectar de la rutina. Por + Seguir en







Su centro histórico fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Tripadvisor

Cada vez más turistas eligen este destino brasileño por su atractivo visual y cultural.

Se trata de un pueblo con calles históricas, construcciones coloniales y entorno natural privilegiado.

La localidad fue reconocida por su valor patrimonial y su arquitectura bien conservada.

Su propuesta turística incluye playas cercanas, oferta gastronómica y un ritmo ideal para descansar. Está en Brasil, tiene una fuerte identidad histórica y acceso a playas de gran belleza. Se trata de Paraty, un pueblo que en cada temporada afianza su lugar entre la preferencia de los turistas que lo eligen por ser considerado como uno de los rincones más pintorescos para una escapada.

Ubicado en el estado de Río de Janeiro, este sitio conserva gran parte de su esencia original, lo que lo vuelve una alternativa atractiva frente a las grandes ciudades turísticas. Su perfil lo convierte en una opción ideal para quienes buscan tranquilidad manteniendo la posibilidad de vivir experiencias culturales junto con el contacto con la naturaleza.

El interés por este destino creció en los últimos años gracias a su equilibrio entre patrimonio histórico y entorno natural. Ese atractivo se ve tanto en su arquitectura como en las propuestas que ofrece a quienes lo visitan.

Paraty Entre las grandes urbes de Río de Janeiro y San Pablo se encuentra un lugar que destaca por su encanto particular: la Isla Paraty. Tripadvisor Cómo es el pueblo destacado de Brasil por su historia y características Ubicado en la costa sur del estado de Río de Janeiro, Paraty es un destino donde el tiempo parece no avanzar. Sus calles de piedra, edificaciones coloridas con detalles en blanco y balcones con vegetación crean una postal característica que atrae a turistas de distintas partes del mundo. A esto se suma su cercanía con playas de aguas claras y zonas de selva atlántica.

El valor cultural del lugar también es aspecto determinante en la elección de los turistas que cada vez en mayor cantidad se inclinan por este destino. Su centro histórico fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, en reconocimiento a su arquitectura del siglo XVIII y a la influencia portuguesa que aún se mantiene visible en sus construcciones.

Paraty Las playas de Brasil representan un destino elegido por miles de turistas argentinos cada año, atraídos por la promesa de paisajes costeros idílicos y un clima tropical Tripadvisor Además de su valor histórico, el destino ofrece propuestas actuales vinculadas a la gastronomía, el arte y el turismo. Esa convivencia entre tradición y servicios modernos es uno de los aspectos que lo posicionan como un lugar atractivo para distintos perfiles de viajeros.