Tensión en Puente Pueyrredón: enfrentamientos entre la Policía y organizaciones sociales para evitar el corte de los accesos Efectivos de Prefectura y Policía Federal tiraron gas pimienta contra los manifestantes para impedir bloqueos. La protesta apunta contra la eliminación de programas sociales que alcanzan a casi un millón de personas. Por + Seguir en







Tensión en Puente Pueyrredón: fuerte operativo policial para evitar que organizaciones sociales corten los accesos

La jornada de protesta en las inmediaciones del Puente Pueyrredón se intensificó pasadas las 10.30 de la mañana, cuando fuerzas federales comenzaron a reprimir a las organizaciones sociales que cortaron la avenida Hipólito Yrigoyen en ambas sentidos en rechazo al ajuste del gobierno de Javier Milei sobre programas sociales.

Tras varias horas de tensión, efectivos de Prefectura y la Policía Federal comenzaron a empujar y a tirar gas pimienta sobre los manifestantes que querían avanzar hacia Avenida Mitre.

En las inmediaciones también se encuentran apostados carros hidrantes, preparados para intervenir en caso de que las fuerzas intenten despejar los accesos.

Entre las organizaciones que participan de la protesta se encuentran la UTEP, el Polo Obrero, el MST, Libres del Sur y la Organización Comunista Revolucionaria, que confluyen en una movilización conjunta en el sur del conurbano bonaerense.

La protesta en el Puente Pueyrredón se inscribe en una jornada nacional de lucha que contempla más de 100 cortes en distintos puntos del país, acompañados por ollas populares, con el objetivo de visibilizar el impacto de las medidas oficiales sobre los sectores más vulnerables.

La protesta se enmarca en el rechazo a la decisión oficial de eliminar programas sociales nacionales, entre ellos “Volver al Trabajo”. Según denuncian las organizaciones, la medida afecta a más de 950 mil personas que perciben un ingreso mensual de 78 mil pesos a cambio de tareas en municipios y cooperativas.