El renacer de Raúl Taibo en Mendoza: "Conectado con lo esencial" Tras años sin saber nada del actor, que protagonizó junto a Carolina Papaleo el éxito Una voz en el teléfono, se conocieron detalles de su nueva vida centrada en lo espiritual, el chamamismo y las terapias holísticas. + Seguir en







El actor eligió el anonimato mendocino para criar a su hija menor. Redes sociales

Raúl Taibo fue uno de los galanes de la televisión argentina, aunque decidió cambiar la fama y el reconocimiento por una camino más espiritual. Según lo definió, ahora vive "conectado con lo esencial".

El artista de 72 años, es papá de Francesca, de 8 años, y dejó las luces de la ciudad para enfocarse en la experiencia directa con el mundo del chamamismo, a través de la sanación y la medicina tradicional. Se instaló en la cordillera de Mendoza.

El protagonista de éxitos como Malparida, Por amor a vos y Amor en custodia, no sólo cambió su vida interior sino que su estética va en consonancia con su nueva vida: con pelo largo y barba.

hizo su última aparición en la TV en 2016 y se despidió del teatro en 2019 con la obra Perfectos desconocidos. Desde ese momento, se volcó al postulado de que "todo es espíritu" y a las terapias holísticas.

Este enfoque integral considera al individuo como un todo, integrando cuerpo, mente, emociones y espíritu para promover la salud y el bienestar. Busca el equilibrio energético y encontrar la causa raíz de las dolencias, en lugar de solo tratar los síntomas físicos.