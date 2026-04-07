El renacer de Raúl Taibo en Mendoza: "Conectado con lo esencial"

Raúl Taibo fue uno de los galanes de la televisión argentina, aunque decidió cambiar la fama y el reconocimiento por una camino más espiritual. Según lo definió, ahora vive "conectado con lo esencial".
Tras años sin saber nada del actor, que protagonizó junto a Carolina Papaleo el éxito Una voz en el teléfono, se conocieron detalles de su nueva vida centrada en lo espiritual, el chamamismo y las terapias holísticas.
Raúl Taibo fue uno de los galanes de la televisión argentina, aunque decidió cambiar la fama y el reconocimiento por una camino más espiritual. Según lo definió, ahora vive "conectado con lo esencial".
El artista de 72 años, es papá de Francesca, de 8 años, y dejó las luces de la ciudad para enfocarse en la experiencia directa con el mundo del chamamismo, a través de la sanación y la medicina tradicional. Se instaló en la cordillera de Mendoza.
El protagonista de éxitos como Malparida, Por amor a vos y Amor en custodia, no sólo cambió su vida interior sino que su estética va en consonancia con su nueva vida: con pelo largo y barba.
hizo su última aparición en la TV en 2016 y se despidió del teatro en 2019 con la obra Perfectos desconocidos. Desde ese momento, se volcó al postulado de que "todo es espíritu" y a las terapias holísticas.
Este enfoque integral considera al individuo como un todo, integrando cuerpo, mente, emociones y espíritu para promover la salud y el bienestar. Busca el equilibrio energético y encontrar la causa raíz de las dolencias, en lugar de solo tratar los síntomas físicos.
La nueva meta de Raúl Taibo es un proyecto internacional para grabar la Biblia en audiolibros. La producción convocó a otros artistas para que pongan su voz a las sagradas escrituras, en las que el actor puede usar su faceta de intérprete, uniendo su oficio con la espiritualidad.
El protagonista de Una voz en el teléfono, junto a Carolina Papaleo, eligió disfrutar de la vida en silencio, en medio de la naturaleza y junto a su hija menor Francesca, quien nació en 2016 producto de su relación con su actual pareja, Mercedes.