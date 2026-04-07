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El renacer de Raúl Taibo en Mendoza: "Conectado con lo esencial"

Tras años sin saber nada del actor, que protagonizó junto a Carolina Papaleo el éxito Una voz en el teléfono, se conocieron detalles de su nueva vida centrada en lo espiritual, el chamamismo y las terapias holísticas.

El actor eligió el anonimato mendocino para criar a su hija menor.

El actor eligió el anonimato mendocino para criar a su hija menor.

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Raúl Taibo fue uno de los galanes de la televisión argentina, aunque decidió cambiar la fama y el reconocimiento por una camino más espiritual. Según lo definió, ahora vive "conectado con lo esencial".

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El artista de 72 años, es papá de Francesca, de 8 años, y dejó las luces de la ciudad para enfocarse en la experiencia directa con el mundo del chamamismo, a través de la sanación y la medicina tradicional. Se instaló en la cordillera de Mendoza.

El protagonista de éxitos como Malparida, Por amor a vos y Amor en custodia, no sólo cambió su vida interior sino que su estética va en consonancia con su nueva vida: con pelo largo y barba.

hizo su última aparición en la TV en 2016 y se despidió del teatro en 2019 con la obra Perfectos desconocidos. Desde ese momento, se volcó al postulado de que "todo es espíritu" y a las terapias holísticas.

Este enfoque integral considera al individuo como un todo, integrando cuerpo, mente, emociones y espíritu para promover la salud y el bienestar. Busca el equilibrio energético y encontrar la causa raíz de las dolencias, en lugar de solo tratar los síntomas físicos.

Raúl Taibo: cómo planea grabar la Biblia en audiolibros

La nueva meta de Raúl Taibo es un proyecto internacional para grabar la Biblia en audiolibros. La producción convocó a otros artistas para que pongan su voz a las sagradas escrituras, en las que el actor puede usar su faceta de intérprete, uniendo su oficio con la espiritualidad.

El protagonista de Una voz en el teléfono, junto a Carolina Papaleo, eligió disfrutar de la vida en silencio, en medio de la naturaleza y junto a su hija menor Francesca, quien nació en 2016 producto de su relación con su actual pareja, Mercedes.

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