7 de abril de 2026 Inicio
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¿Se podría haber evitado la masacre de San Crístóbal? El informe reservado que anticipó el horror

Un documento de la Procuración General advirtió sobre el crecimiento de estos grupos de violencia radicalizada de jóvenes, entre 13 y 20 años, que funcionan como un subcultura digital transnacional, y que imitan la masacre de la escuela secundaria de Columbine, en 1999, en Estados Unidos.

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Un informe clasificado anticipó el riesgo de tiroteos escolares en Argentina.

C5N

El ataque de Gino C. en la Escuela Normal N°40 de San Cristóbal, en Santa Fe, aparentemente no fue un hecho aislado e imprevisto, sino que el análisis de la Secretaría de Análisis Integral del Terrorismo Internacional (SAIT) reveló que hubo una estructura de situaciones diseñada previamente por los menores.

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La masacre donde un alumno de 15 años asesinó de dos disparos a otro de 13 años e hirió a otros dos estudiantes, avanza en un marco de estricta confidencialidad debido a que todos los involucrados son menores de edad.

Los investigadores siguen la pista de la True Crime Community (TCC), un grupo de subcultura digital transnacional y descentralizada. "Una serie de mensajes que ensalzan la violencia y que glorifican a los agresores", según la SAIT. Su razón de ser no es ideológica sino estético y violento.

En el programa De Una en C5N, con la conducción de Rubén Suárez y Lucila Entin, el periodista Leo García, detalló de qué tratan estos grupos y la forma de operar: principalmente se juntan en Discord y Telegram y migran de canales abiertos a entornos cerrados.

En el caso de Argentina, en uno de esos espacios, el tirador y otros jóvenes de otras provincias y del extranjero− compartían material vinculado a la masacre de Columbine. Se trató de un tiroteo escolar e intento de ataque bomba que ocurrió el 20 de abril de 1999 en Columbine, Colorado, Estados Unidos. Los perpetradores fueron los estudiantes de último año Eric Harris y Dylan Klebold, quienes asesinaron a 12 estudiantes y un profesor antes de suicidarse.

Los usuarios consumen este tipo de materiales, editan videos y los musicalizan, y comparten los manifiestos de los asesinos. El crimen se convierte en un objeto de culto y status dentro de esta comunidad.

El proceso de radicalización de la violencia tiene 4 niveles. Según el informe, basado en estudios del Centro para la Lucha contra el Terrorismo de West Point, se estudió cómo un adolescente pasa de la curiosidad al acto criminal:

  1. Consumidor pasivo. Es el primer nivel de alarma, cuando el adolescente ve los crímenes para hacer un análisis. Suele aislarse y aprender lo que pasa.

  2. El crimen como objeto de deseo. Se pasa de hacer un análisis del caso a querer resignifcar ese crimen. Además, se busca conectar con otros atacantes con interese similares.

  3. Intercambio de material extremadamente violento. En este tercer nivel aparece la presión del grupo para que los usuarios pasen a la acción.
  4. Planificación del crimen. Se trata del nivel más peligroso. Alguien planifica, se redactan manifiestos, se eligen los objetivos para dejar una huella.

El perfil de los integrantes de la TCC coincide hasta ahora con lo que averiguó la Justicia en el caso del tirador de San Cristóbal: entre 13 y 20 años, antecedentes de aislamiento social, dificultades de integración o que fueron víctimas de bullying.

El documento de la Procuración advierte que este tipo de masacres podrían evitarse con “la detección temprana de procesos de radicalización individual” y “la identificación de dinámicas de imitación de la violencia”.

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