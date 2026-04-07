FATE advirtió que no podrá pagar indemnizaciones si el conflicto se extiende

Quedan 256 operarios que todavía no firmaron la desvinculación. La opción de una ley de estatización temporal y las expectativas del sindicato.

FATE advirtió que no podrá pagar las indemnizaciones de los 256 trabajadores que todavía no firmaron la desvinculación si continúa la ocupación de la fábrica en San Fernando. Tampoco quiere pagar los sueldos hasta mitad de este año y apelará el fallo de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo que la obliga a abonarlos.

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El fallo ordenó a la empresa cumplir con el convenio firmado con el Sutna en mayo de 2025 mediante el cual FATE se comprometía a no efectuar despidos hasta el 30 de junio de 2026 a cambio de recibir beneficios en el pago de los aportes y contribuciones a la seguridad social.

"La ocupación y bloqueo del establecimiento, vulnera la demanda de abstención propia del régimen de conciliación obligatoria, obstruye la negociación de buena fe y agrava aún más la situación económica de la compañía , comprometiendo incluso las perspectivas de abono futuro de las compensaciones derivadas de las desvinculaciones ya comunicadas del personal actualmente en nómina: 256 trabajadores", consta en el acta de la última audiencia por conciliación a la que accedió Ámbito.

Según la compañía, el 70% de los afectados por el cierre ya firmó su desvinculación y cobró la indemnización que establece la Ley de Contrato del Trabajo (LCT) sancionada en 1974. De esta manera, según FATE, no se podría reabrir la empresa y operar con normalidad debido a la falta de personal especializado.

" Un total de 644 empleados, entre los que se cuentan numerosos directivos del SUTNA, se han desvinculado en los términos del art. 241 de la LCT", señaló la empresa.

El pedido del Sutna: que intervenga Axel Kicillof

El Sutna, encabezado por Alejandro Crespo, pidió que el Ministerio de Trabajo bonaerense, encabezado por Walter Correa, tome "cartas en el asunto" para "encauzar la conciliación obligatoria, emplazar y multar de manera conminatoria a la patronal de FATE para que pague los salarios adeudados".

El gremio apuesta a la Legislatura y al gobierno de Axel Kicillof para estatizar la empresa a nivel provincial, siendo la única que produce neumáticos para camiones y colectivos. La expectativa es que la gestión bonaerense se haga cargo de la administración, a través de un proyecto de ley, y los trabajadores de la operación para reabrir la fábrica. Sin embargo, Kicillof todavía no se reunió ni aceptó reunirse con el sindicato.

"Claramente, la Secretaría de Trabajo de Milei no tuvo la intención de buscar solución alguna para los trabajadores; ahora en este nuevo ámbito son las autoridades políticas de la provincia de Buenos Aires quienes tienen oportunidad de mostrar una actitud totalmente diferente a la demostrada por Nación", enfatizó el Sutna.