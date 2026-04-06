La policía de Santa Fe detuvo a un adolescente de 16 años acusado de "encubrir" al tirador de San Cristóbal A diferencia del atacante, el chico detenido es punible y el equipo de investigación cree que tenía conocimiento del ataque antes de que sucediera. No se aclaró qué tipo de vínculo mantenía con el agresor. Por + Seguir en







Escuela N°40 Mariano Moreno en San Cristóbal, Santa Fe.

La policía de Investigaciones de Santa Fe detuvo a un adolescente de 16 años este lunes al costado de la ruta nacional N°11, cerca de la localidad de Nelson, acusado de "encubrimiento" en el marco de la causa que investiga el ataque a tiros en la Escuela N°40 Mariano Moreno en San Cristóbal. Debido a su edad, el menor es punible.

"La investigación indica que habría tenido conocimiento previo del ataque", detallaron a Clarín fuentes del caso, aunque evitaron precisar qué tipo de vínculo mantenía el chico detenido con el tirador. La Justicia deberá determinar qué tanto sabía el menor sobre el ataque antes de que sucediera.

La vocera del gobierno santafesino, Virginia Coudannes, explicó que el marco en el que se dio el crimen "es una situación que trasciende las fronteras de la provincia y del país" y que por esa razón intervinieron otros organismos como los dedicados al contraterrorismo.

Este domingo también se detuvo otro adolescente de 16 años, pero en Sunchales, señalado como el responsable de amenazar con matanzas escolares en la localidad de Rafaela. Su caso se investiga como un efecto contagio del ataque en San Cristóbal.

Cuándo entra en vigencia la baja de la edad de imputabilidad La Ley 27.801 de Régimen Penal Juvenil, que baja la edad de imputabilidad de 16 a 14 años, fue promulgada y publicada en el Boletín Oficial el 9 de marzo de 2026.

El texto establece un plazo de 180 días para su entrada en vigencia, lo que lleva su aplicación efectiva a principios de septiembre de 2026. Hasta ese momento, sigue vigente el régimen actual: los menores de 16 años son inimputables y no pueden ser sometidos a un proceso penal con condena, más allá de las medidas de protección que puedan disponer los jueces.