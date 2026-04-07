7 de abril de 2026 Inicio
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Tensión e intento de desalojo en Pinar de Rocha: reclaman falta de pago del alquiler y podrían demoler el boliche

Los dueños aseguran que el atraso del pago existe desde la pandemia. Por eso, buscan deshacerse del local bailable y poner en funcionamiento un emprendimiento inmobiliario.

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Desalojo en Pinar de Rocha.

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El histórico local bailable Pinar de Rocha atraviesa un intento de desalojo y los empleados se atrincheraron para que no cierren el lugar. El motivo del operativo tiene que ver con falta de pago de alquiler, pero su dueño Daniel Bellini, se niega a abandonar el lugar.

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El empresario indicó que “la realidad es que hay un juicio desde el tiempo de la pandemia. Nosotros estamos intentando resolverlo, en este momento no debería estar ocurriendo esto, porque las resoluciones que hay todavía están en situación de espera y es imposible que estén tomando la decisión de desalojar cuando todavía hay cosas para resolver”.

La jueza María Victoria Aloe, del Juzgado Civil y Comercial 9 de Morón, llegó al lugar para actuar de oficio porque el caso pertenece a Ciudad de Buenos Aires, y aseguró que el motivo del intento de desalojo es por “falta de pago de alquileres”.

El empresario Daniel Bellini, representante de la sociedad, estuvo presente en el operativo donde hubo 60 efectivos policiales y móviles de la Secretaría de Seguridad de Morón y, según aseguró, el atraso de pago de sueldos se debido por la pandemia.

Bellini aseguró que la nueva propietaria ya tiene como objetivo llevar otro tipo de proyecto adelante que sería “muy redituable”. “Lo que reclaman es el desalojo en virtud de algo que es terrible para mí, que es que la tierra la van a vender y van a demoler todo Pinar de Rocha”, contó en TN.

“Yo estoy dispuesto a comprar el bien, pero en el inicio de las tratativas llegaron a pedir 10 millones de dólares, que no lo vale de ninguna manera. El predio, la tierra, no vale más de 4 millones. Quisieron sacar ventaja de mi situación y ahí fue donde empezó el juicio”, agregó.

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