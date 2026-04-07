Después de que la influencer lo describiera como "recontra pelotudo y vago" y el humorista la calificara de "gato cascoteado", el hijo de Roberto aseguró que "sin duda" todavía la ama.

"Yo sigo enamorado, eso sin duda ", admitió Homero Pettinato sobre su última novia, Sofía "La Reini" Gonet , con quien protagonizó un duro intercambio de reclamos e insultos que hicieron públicos. "Sofía fue mi tercer gran amor, fue la tercera vez que me enamoré genuinamente de una persona ", insistió el humorista.

Aún así, Homero reconoció la dificultad para convivir y le aclaró a Nacho Elizalde en el canal de streaming Hispa que su "dependencia emocional viene de la falta de una figura paterna" . "Le dije cosas horribles", reconoció en referencia a los chats donde la describe como "gato cascoteado" y ella le responde con "recontra pelotudo y vago".

" No me lo merecía porque no soy una persona violenta, lo fui en esa discusión , me arrepiento muchísimo", consideró el hijo de Roberto Pettinato. La pareja intentó funcionar a partir de la modificación de ciertas actitud de parte del artista, pero terminaban discutiendo de todas maneras y generando distancia emocional.

Embed - HISPA on Instagram: ""Sigo enamorado de La Reini, sin dudas" Homero Pettinato habló sobre cómo terminó su relación con Sofi Gonet: "no me gustaría volver a participar de un episodio así nunca más en mi vida". Mirá el episodio completo de Hay Amor con Nacho Elizalde ya disponible en YouTube. #homeropettinato #lareini #sofigonet #hayamor #hispa @sofiagonet"

Homero detalló que no se recuerda "feliz al lado de ella", sino "apagado, triste y con mucha paranoia" . "Si ella trabaja en terapia no ser tan celosa y yo trabajo en terapia no ser tan colgado, podría funcionar", deslizó y agregó: " Siempre podemos cambiar para funcionar ".

Todo comenzó cuando luego que aparecieran fotos del comediante con una nueva mujer, la influencer mostró un fuerte intercambio de insultos y revelaciones sobre las internas de la ruptura con insultos y el hijo del conductor Roberto Pettinato replicó con más mensajes que le envió su ex con amenazas.

Ahora, y luego de que haya opiniones de varias índoles, La Reini hizo subió un video con una extensa explicación, reconoció que a redes recibió “miles de mensajes diciendo que era una psicópata, que debería estar internada o presa y recibiendo millones de mensajes diciendo que ojalá me maten, me caguen a piñas o internen”.

“Quiero decirles que yo jamás hablé de violencia de género y mi fin nunca fue ensuciar una causa tan importante como esa. Reconozco que me dejé llevar por la idea del amor romántico y me enamoré de una persona que tenía problemas con las sustancias y necesita ayuda”, empezó asegurando en un video de TikTok.

En esa línea, indicó que su intención no es juzgarlo, pero que todos esos momentos desencadenaba en “situaciones y actitudes que no sabía manejar”: “Saqué el foco de mi vida para intentar solucionar la suya. Obviamente, la dinámica jamás iba a funcionar y por eso cada vez fue escalando más la toxicidad hasta terminar en esto que es mostrar nuestras peores miserias”.

En respectiva de todo lo que sucedió hasta el día de hoy, la participante de MasterChef aseguró que era una relación que “tenía que haber terminado desde el minuto cero”, pero que “nos metimos en un círculo vicioso en el que dije cosas horribles”, ya que fue manera de descargo de bronca tras recibir mucho “desprecios, destrato, mentiras, desplantes”.

Al mismo tiempo, hizo otra fuerte acusación donde para hablar de “algo más grave”: “Hablemos de ITS, mujeres hétero contagiadas por sus maridos, amantes, novios o chongos. Eso no es violencia tampoco. Vos ni enterada pensás que tenés un pacto monogámico y transparente. Y después te enterás las cosas. Después una es la loca, el varón aparece llorando y es el buen hombre. Es un poco lo mismo de siempre”.

Por otra parte, en un mea culpa dejó en claro que “obvio no hay que ser violento, no hay que amenazar a nadie” y cuando hay algo que no va y te das cuenta, “hay que salir de ahí y cortar de raíz la relación, no dejar que escale porque es de no acabar”.

“Es lo último que voy a hablar de este tema. Llamado a la reflexión: todos somos tremendamente violentos. Yo fui violenta, mi ex fue violento, los canales de streamings fueron violentos, todos los medios televisivos fueron violentos. Dijeron barbaridades denigrantes a mí, a mi ex. Hay violencia por todos lados. No voy a salir a hablar ni contar más nada, no voy a aparecer en ningún programa de chimentos, no me interesa”, concluyó.