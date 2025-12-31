31 de diciembre de 2025 Inicio
"Error técnico": clientes del Banco Nación recibieron dinero extra en sus cuentas

La entidad bancaria explicó que descontará esos montos en los próximos días. Gremios recomiendan a los usuarios a no gastar ese excedente.

Los clientes del Banco Nación tuvieron una gran sorpresa al recibir por error una gran suma de dinero en sus cuentas personales. La entidad bancaria explicó qué fue lo que sucedió e incluso que en los próximos días descontarán ese monto de más.

Los productores ganaderos argentinos deberán repensar la estrategia de exportaciones a China para el 2026.
El error fue reportado por los propios usuarios a través de las redes sociales, quienes lo consideraron como “bono sorpresa” o un “saldo extra”, al punto que algunos llegaron a precibir hasta $700.000. La mayoría de los afectados son empleados estatales que notaron, junto con el depósito salarial del mes.

Se trata de un interés que reciben los clientes a diario por un interés producto del dinero que tienen depositado allí. La tasa la determina cada entidad, pero suele estar bien por debajo de la que ofrece un plazo fijo (que hasta ayer pagaba 23,5% nominal anual en Banco Nación).

La remuneración es directamente proporcional al saldo depositado cada día y se acredita al sobre el final de cada jornada. Sin embargo, este martes 30 de diciembre hubo devoluciones que superaron el monto estimulado. Luego que se reportara dicha sorpresa, la propia entidad bancaria explicó que están trabajando para solucionar el “error técnico” lo antes posible. Si bien no dieron una fecha exacta sí advirtieron que ese dinero extra se los descontará en los próximos días.

Por otra parte, no explicaron qué sucederá en caso que los usuarios ya hayan usado, retirado o transferido los montos antes de que el banco pueda descontar los acreditado.

La advertencia de los gremios bancarios por el error del Banco Nación

Luego que se diera a conocer la noticia sobre la transferencia de más a los clientes del Banco Nación, los gremios de empleados del sector público, que cobran sus haberes en dicha entidad bancaria, lanzaron una advertencia a los usuarios.

“Compañeros/as, ante reportes de acreditaciones inusuales a todos aquellos que cobran sus haberes por el Banco Nación, bajo el concepto “REND.PESO” de fecha 30/12, informamos NO DISPONER DE LOS FONDOS: Todo indica que se trata de un error del BNA”, expresa el mensaje de la Unión de Empleados Judiciales de la Nación (UEJN), difundido por el propio Julio Piumato a través de WhatsApp.

En el mismo agrega un alerta en caso del “riesgo de saldo negativo”: “Al revertirse el movimiento, si el dinero no está en cuenta, se puede generar un descubierto con intereses automáticos contra el/la titular”.

julio Piumato

Por otra parte, otro gremio envió a sus afiliados un mensaje similar, con un alerta por el supuesto “error bancario”. El mismo, pide a los usuarios que “no utilicen (los pesos) porque eso es un error del banco y el viernes lo descuentan”. “Avisen / reenvíen mensaje a todos los que puedan de cada sector para evitar que se use ese dinero”, indicaron.

