El piloto mendocino que sufrió un grave accidente fue operado con éxito

Juan Cruz Yacopini se había golpeado la cabeza tras lanzarse al agua en una zona de poca profundidad en el dique El Carrizal. Su familia confirmó que permanecerá en terapia intensiva.

El estado de salud de Juan Cruz Yacopini presentó un avance significativo en las últimas horas: luego de que el joven piloto sufriera un fuerte golpe en la cabeza, este martes fuera operado en la Clínica de Cuyo, donde permanece internado desde hace 11 días tras el grave accidente ocurrido en El Carrizal.

La intervención quirúrgica se llevó a cabo después que fuera evaluada el cuadro clínico del paciente de manera constante por los neurocirujanos y traumatólogos, especialistas en columna, hasta que alcanzó los niveles de estabilidad necesarios para llevar a cabo la intervención quirúrgica de alta complejidad.

El procedimiento fue con el fin de fijar la cervical para inmovilizar el cuello y proteger la médula espinal , zona que tiene comprometida tras impactar con la cabeza en el fondo del lago en El Carrizal. Familiar aseguraron que el resultado “fue positivo, aunque las próximas horas serán determinantes”. “La operación fue todo un éxito y está estable”, le confirmaron al medio local, El Sol.

De igual modo, los profesionales aseguraron que el joven de 26 años continúa en “estado crítico, alojado en la unidad de terapia intensiva, se encuentra lúcido y requiere respiración asistida”. En esa línea, los allegados de Yacopini agradecieron el acompañamiento recibido y, a su vez, pidieron “mantener las oraciones mientras se espera su evolución clínica”.

Yacopini fue hospitalizado el pasado 19 de diciembre en el centro médico con lesiones severas en la zona cervical, luego de impactar contra un banco de arena al arrojarse al agua mientras compartía una jornada con amigos: su cabeza golpeó de lleno contra el fondo y quedó inconsciente flotando en el lago.

Juan-Cruz-Yacopini 20-12-25 Juan Cruz Yacopini, el piloto argentino de 26 años, se encuentra internado en terapia intensiva después de sufrir un grave accidente en el dique El Carrizal, en Mendoza.

El emotivo gesto del copiloto de Juan Cruz Yacopini a días del comienzo del Dakar

A días del comienzo del Rally Dakar 2026, que se realizará en Arabia Saudita desde el 3 de enero, el español Dani Oliveras, copiloto de Yacopini, publicó un emotivo mensaje a Juan Cruz.

“A toda mi familia del Dakar, para que podáis hacer que JuanX esté presente, de alguna forma, en este Dakar 2026. ¡Buena carrera a tod@s!”, escribió en un posteo en sus redes, con la foto donde se ven los stikers que repartirá durante la competencia y que llevan la frase “mucha fuerza JXC - Juan Cruz Yacopini”.

dani dakar

Por su parte, en declaraciones al Diari de Girona, mostró todo su dolor y sufrimiento por el grave estado de salud de su compañero. “Para mí es como un hermano. Que haya sufrido estas lesiones de gravedad a pocos días de viajar al Dakar, viniendo de una progresión tan buena, me da mucha tristeza”, aseguró.

Por otro lado, remarcó que “lo más importante es que Juan se recupere, todo lo demás ya se irá viendo”. “Aunque sea un golpe duro no poder ir a lo que hubiera sido mi duodécimo Dakar, aún es un golpe mayor que tu compañero se lesione de esta manera”, se sinceró.

Juan Cruz Yacopini y Dani Oliveras iban a correr el Dakar 2026 con el equipo oficial Toyota Gazoo Racing South Africa, luego de una temporada 2025 que cerró nada menos que con un título mundial bajo su brazo.