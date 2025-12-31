31 de diciembre de 2025 Inicio
Nordelta: apareció un vídeo de la conductora que atropelló y mató a un hombre que iba a trabajar

Tras el siniestro fatal, trascendieron imágenes de la imputada mientras conducía sin precaución y utilizaba su teléfono celular para grabar contenido.

Un video en su cuenta de Instagram muestra a Loreley Quevedo al volante con el celular en la mano.

Un video en su cuenta de Instagram muestra a Loreley Quevedo al volante con el celular en la mano.

Instagram: lolaquevedo_yoga

Yesica Loreley Quevedo permanece imputada por el homicidio de un trabajador, identificado como Ramón Oscar Olivera, el pasado domingo por la mañana en Nordelta. La mujer, quien arrojó un resultado positivo en el test de alcoholemia, atropelló a la víctima mientras esta se dirigía a su trabajo. En las últimas horas, circularon grabaciones que ella misma publicó previamente en sus redes sociales con mensajes de reflexión.

Nordelta: iba alcoholizada, atropelló y mató a un hombre que iba a trabajar: quién era la víctima

La descripción del video original contenía palabras sobre el cansancio y la necesidad de detener la rutina diaria. “Ser fuerte todo el tiempo es agotador, lo sé. Estamos en un mes difícil, todos corren para cerrar ciclos, etapas, el sistema que nos colapsa y la vida que nos atraviesa”, redactó la mujer en su cuenta personal.

Quevedo utilizaba su perfil de Instagram para promocionar un emprendimiento de elementos para yoga bajo el nombre de usuario @lolaquevedo_yoga. En esa misma publicación, añadió un consejo para quienes atravesaban situaciones de estrés: “Yo solo te deseo que en esos momentos puedas hacer una pausa y respirar. Ojalá te sirva. Lola”.

La condena virtual: su cuenta de Instagram podría ser utilizada como prueba

"Se filma mientras maneja. Que se haga justicia", señalaron los usuarios de Instagram que comentaron las publicaciones de Quevedo. Resaltaron que la imprudencia al volante y el alcohol fueron los factores que terminaron con la vida de Ramón Olivera.

La Justicia analiza estas evidencias para determinar el grado de responsabilidad en la causa caratulada como homicidio. El contenido funciona ahora como una prueba del comportamiento habitual de la imputada al mando de un vehículo.

