Horóscopo de hoy, jueves 1 de enero de 2026

Conocé lo que depara el horóscopo con relación al amor, salud, dinero y trabajo según tu signo del zodíaco.

Por
Conoce lo que te depara el horóscopo para este jueves 1 de enero de 2026 con relación al amor, salud y trabajo según tu signo del zodíaco.

Jimena La Torre tiró las cartas y predijo el 2026 para los doce signos. 
Aries

(21 de marzo al 20 de abril)

Añorará tiempos pasados en el amor. Económicamente, aparece una eventual emergencia. La fortuna está de su lado si está buscando trabajo. Haga caso al médico y cuídese más.

Tauro

(21 de abril al 21 de mayo)

Hoy sí disfrutará con su pareja. La fortuna le sonreirá dando a su economía un empujón. Ponga un poco más de su parte, el trabajo no sale solo. Los problemas, apárquelos, y disfrute de su tiempo libre.

Géminis

(22 de mayo al 20 de junio)

Día agradable con los amigos y la pareja. Los astros le favorecen en los negocios. Le ofrecerán un puesto de mayor responsabilidad. No debe exponer su piel sin protección a los peligrosos rayos de sol.

Cáncer

(21 de junio al 22 de julio)

Buen momento en su vida sentimental. Compre lo que lleva tanto tiempo soñando. La disciplina en el trabajo va a tener buenos resultados. Coma mejor y no abuse de las grasas.

Leo

(23 de julio al 22 de agosto)

Si se ha distanciado de su pareja, se acercarán. Surgen imprevistos que afectan a su economía. Tiene buenas ideas laborales, intente llevarlas a cabo. Hoy comprobará que ha perdido ese «kilito» que le sobraba.

Virgo

(23 de agosto al 21 de septiembre)

Pase más tiempo con los suyos, incluida su pareja. Día propicio para solucionar asuntos económicos. El ambiente laboral se presenta tranquilo y sin cambios. Una dieta equilibrada le ayudará a mejorar su salud.

Libra

(22 de septiembre al 22 de octubre)

Buena comunicación con su pareja gracias al esfuerzo mutuo. Piense que no puede comprar todo lo que se le antoja. No se preocupe por el trabajo antes de tiempo. Ningún motivo de preocupación por su salud.

Escorpio

(23 de octubre al 22 de noviembre)

Arregle las desavenencias sentimentales. Póngase al día con los temas de dinero pendientes. Debe emprender nuevos proyectos profesionales. Aparecen molestias estomacales pasajeras.

Sagitario

(23 de noviembre al 21 de diciembre)

Si su relación de pareja está un poco dañada, refuércela. En época de crisis, intente reducir gastos. En lo profesional, se avecinan cambios imprevistos. No deje pasar esta ocasión para comenzar un régimen.

Capricornio

(22 de diciembre al 20 de enero)

Está tratando a sus familiares de una forma injusta. Puede afrontar todos los gastos que se le avecinan. No se precipite ante esas ofertas laborales. Un viaje es la mejor medicina que puede recetarse.

Acuario

(21 de enero al 18 de febrero)

Estará y se sabrá con un especial atractivo sexual. Juegue a la lotería, la suerte le favorece. En el trabajo, concéntrese más, anda algo despistado. Un poco de disciplina alimenticia le vendrá muy bien.

Piscis

(19 de febrero al 20 de marzo)

No descuide a sus amigos, serán importantes en su futuro. Dará más de lo que tiene, y su bolsillo lo lamentará. Mejoras profesionales. El esfuerzo físico que está realizando le agota las fuerzas.

