Mientras el el hombre, que se escapó tirándose de un edificio donde cumplía su prisión domiciliaria durante la visita del papa León XIV en Buenos Aires, continúa prófugo, fue la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, quien confirmó el arresto de su pareja.

En medio de las investigaciones y la desesperada búsqueda de Leonardo Bertulazzi, el exintegrante de las Brigadas Rojas italianas que se fugó durante la visita del papa León XIV en la Ciudad de Buenos Aires, la Policía Federal logró detener a su esposa.

Betina Erika Kopcke es la pareja del acusado de protagonizar una cinematográfica fuga desde un quinto piso en el barrio porteño de San Telmo.

La captura, concretada también en San Telmo, fue confirmada por la secretaria de Seguridad, Alejandra Monteoliva, a través de su cuenta en la red social X. “Kopcke permanece detenida e incomunicada. La detención fue solicitada por la fiscal Alejandra Mangano y ordenada por la jueza federal María Servini ”, precisó la funcionaria.

Según detalló Monteoliva, el peritaje realizado sobre el teléfono celular que Bertulazzi dejó abandonado aportó pruebas clave sobre la participación de su pareja en la maniobra de escape. Entre los archivos hallados figuran fotografías de la propia Kopcke frente al portón por donde huyó el prófugo y registros de las cuerdas que habría empleado para descender.

“A todos los que ayudaron a Bertulazzi a escaparse, que les quede bien claro: vamos a investigar hasta el último detalle. No importa quiénes sean ni qué papel hayan tenido. Si participaron de la fuga, van a responder ante la Justicia. El que las hace, las paga”, advirtió la titular de Seguridad.

La Policía Federal detuvo en San Telmo a Betina Erika Kopcke, esposa del italiano Leonardo Bertulazzi, quien se fugó mientras cumplía arresto domiciliario. La detención fue solicitada por la fiscal Alejandra Mangano y ordenada por la jueza federal María Servini. Kopcke permanece… pic.twitter.com/hl33m74S3f

Este arresto se suma a otras dos detenciones realizadas la semana pasada, un hombre y un mujer, bajo la sospecha de haber brindado apoyo logístico al terrorista italiano. Ambos formaban parte de un grupo de mensajería integrado por otras 17 personas, incluido el propio Bertulazzi, y durante sus allanamientos se secuestró material de interés para la causa.

Bertulazzi está prófugo hace casi 10 días: cómo sigue la búsqueda

Bertulazzi se encuentra prófugo desde el martes 10 de noviembre, cuando logró burlar la prisión domiciliaria en su departamento de la calle Defensa al 600. Para engañar el monitoreo satelital, se quitó la tobillera electrónica y la colocó sobre un trozo de carne de cerdo con el fin de simular temperatura y humedad corporal, antes de descolgarse desde el quinto piso con un arnés de alpinista, una secuencia que quedó registrada por cámaras de seguridad de la zona.

Mientras continúa el operativo cerrojo, luego de que el prófugo fuera visto recientemente en una heladería de la localidad bonaerense de Martínez, el Gobierno mantiene vigente una recompensa de $20 millones para quienes aporten datos certeros que permitan dar con su paradero.