El Niño avanza y fortalece las lluvias que afectan gran parte del centro de Argentina. El Servicio Meteorológico Nacional emitió una serie de avisos por tormentas y ráfagas intensas.

El ciclón extratropical continúa activo en el Mar argentino manteniendo las condiciones de inestabilidad en Buenos Aires de cara al fin de semana largo. El fenómeno de El Niño fortalece las lluvias y tormentas que afectan gran parte del centro del país, donde el Servicio Meteorológico Nacional (SMN ) emitió varias alertas amarillas por fuertes precipitaciones.

Las mismas podrán estar acompañadas por abundantes precipitaciones en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y ráfagas intensas . Se esperan valores de precipitación acumulada entre 30 y 70 mm, que pueden ser superados en forma puntual.

La tormenta bien aislada (supercelda con mesociclón) que paso por zona sur del AMBA horas atrás, pudo haber dejado una tromba / tornado ya que se observaba rotación en la misma. pic.twitter.com/GinRvFp4KU

Mientras que Santa Cruz está bajo avisos por lluvias de variada intensidad. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 10 y 30 mm, pudiendo ser superados de manera local. No se descartan algunas tormentas de forma aislada.

Desde Meteored adelantaron que para el viernes "las condiciones serán propicias para la formación de lluvias y tormentas aisladas, especialmente desde la tarde en gran parte del este de la provincia de Buenos Aires , incluyendo a la región del AMBA".

Dónde se acumularán más de 180 milímetros durante la semana

Los mayores acumulados se registrarán en el NEA y el Litoral. En sectores de esa región, donde ya hubo evacuados y autoevacuados, el total semanal podría superar los 180 milímetros, con picos en torno a los 200 milímetros. La sucesión de lluvias podría complicar aún más la situación de quienes viven cerca del Paraná.

Télam

El jueves 19 habrá chaparrones y tormentas de variada intensidad en parte de Cuyo, La Pampa y Córdoba. Hacia la tarde y la noche, los fenómenos se intensificarán sobre Corrientes, parte de Chaco y el norte de Santa Fe, donde podrían ser fuertes a severos. Esos episodios dejarían entre 50 y 60 milímetros, aunque los valores podrían superarse.

Por otro lado, para el viernes 20, se esperan nuevas lluvias en el sur, centro y este bonaerense, con acumulados estimados de hasta 25 milímetros. Tucumán y Córdoba tendrán otra jornada con tormentas fuertes. Además, se proyectan tormentas fuertes o localmente severas en el este de Chaco y Formosa, el noreste de Corrientes y Misiones, en donde se registrarían acumulados puntuales de hasta 80 milímetros.