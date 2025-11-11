Otra tragedia en un club de barrio: una nena de dos años murió aplastada por una reja en Santa Fe La chica estaba jugando en el sector gastronómico del Club Sportivo Rivadavia cuando el portón corredizo se desplomó. Por







El club decretó un duelo de 72 horas

Una verdadera tragedia se vivió en un club de Santa Fe cuando un portón corredizo cayera sobre una nena de 2 años y murió aplastada. El hecho ocurrió el sábado por la noche mientras la niña jugaba en la zona gastronómica del Club Sportivo Rivadavia de San Genaro.

Según reportaron medios locales, al momento de incidente, que se dio de manera repentina, la pequeña estaba con su familia. En el lugar había personal de bomberos, quienes intentaron reanimarla en el lugar y, de forma urgente, fue trasladada a la clínica de la ciudad. Pese a los esfuerzos médicos, la menor murió poco después de haber ingresado al centro asistencial.

Hasta el momento, se desconocen las condiciones en las que se encontraba la estructura metálica que provocó la tragedia. Ahora, la se están llevando a cabo las tareas pertinentes para lograr determinar cuáles fueron las causas por el cual se desplomó la reja.

El Club Sportivo Rivadavia – Mutual Social y cultural fue fundado el 25 de agosto de 1918, con gran presencia en la comunidad, que se extiende más allá del deporte, ya que también abarca encuentros culturales y sociales. Su equipo de básquet había sido noticia por su desempeño en la Liga Federal, donde alcanzó los primeros puestos de la Conferencia Centro B.

Tras la tragedia, el club Sportivo Rivadavia emitió un comunicado Luego que se conociera la trágica muerte de la nena de 2 años, el Club Sportivo Rivadavia emitió un comunicado donde expresó su condolencia y anunció la suspensión de actividades. “Acompañamos a la familia en este momento de inmenso dolor”, escribieron desde la comisión directiva de la institución.

“Nuestras instalaciones permanecerán cerradas en señal de duelo por el término de 72 horas y suspendidas todas las actividades deportivas por igual término”, indicaron en el texto. Además, resaltaron que “las autoridades competentes determinarán las circunstancias de esta dolorosa pérdida” y agradecieron el respeto y comprensión de los socios. Club Sportivo Rivadavia Comunicado Respecto al caso, la Justicia local inició una investigación para determinar responsabilidades y posibles fallas estructurales o de seguridad en el sector donde ocurrió el hecho.