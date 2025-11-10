Nueva Delhi: al menos ocho muertos por la explosión de un auto en una zona turística También se registraron varios heridos. Por el hecho, protagonizado por un vehículo que se encontraba detenido en un semáforo, se desplegó un amplio operativo policial. Por







El hecho se produjo por la explosión de un auto.

Al menos ocho personas y otras 19 sufrieron heridas luego de que explotara un vehículo en la capital de India, Nueva Delhi. La principal sospecha de los investigadores apunta a que se trató de un coche bomba, aunque las autoridades advirtieron que no descartan ninguna suposición.

La Policía de India señaló que el hecho, registrado cerca de una puerta de la estación de subte del Fuerte Rojo, se registró en un vehículo que se encontraba detenido en un semáforo. En tanto, el comisario Satish Golcha expuso que no descartan ninguna hipótesis, como la chance de un accidente mecánico, por lo que ahora se espera el resultado de las pericias.

En este marco, debido a la explosión también se registraron otros vehículos dañados, además de un incendio que afectó a al menos seis automóviles. Ante esta situación, un grupo de bomberos desplegó un amplio operativo con siete camiones cisterna para controlar el fuego.

El periodista Gabriel Michi se refirió en De Una, por C5N, al dueño del vehículo. "Fue en un lugar céntrico de Nueva Delhi. El automóvil es un Hyundai i20. El propietario fue detenido y dijo que había vendido el vehículo hace un mes", expresó el especialista en hechos internacionales.

En India explotó un coche bomba en Nueva Delhi: hay 8 muertos



#C5N en vivo: https://t.co/9fxDe5JViU pic.twitter.com/KRyReyBRzR — C5N (@C5N) November 10, 2025 En tanto, las autoridades declararon la máxima alerta en Nueva Delhi y engrosaron la seguridad en varias zonas de las inmediaciones y el estado vecino de Uttar Pradesh. Además, el Laboratorio Forense y la Agencia Nacional de Investigación se dirigieron a la zona para recolectar pruebas y examinar los registros de las cámaras de seguridad.

Por su parte, el primer ministro de India, Narendra Modi, expuso su acompañamiento a los allegados de las víctimas: "Mis condolencias a quienes han perdido a sus seres queridos en la explosión ocurrida esta tarde en Delhi. Deseamos una pronta recuperación a los heridos. Las autoridades están brindando asistencia a los afectados. He revisado la situación con el Ministro del Interior, Amit Shah, y otros funcionarios".