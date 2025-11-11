Qué es Bazaar, la app de Amazon con precios bajísimos que llega a Argentina para competir contra Shein y Temu La plataforma de comercio electrónico ya está disponible en dispositivos móviles y comercializa productos a montos muy bajos en rubros de bazar, hogar y moda. Por







Amazon Bazaar, la nueva app que quiere competir con Shein y Temu.

Durante 2025, los hábitos de compra de los argentinos dieron un giro profundo gracias a que el comercio electrónico internacional penetró con fuerza, permitiendo que plataformas como Shein y Temu se erigieran en el mercado. Ahora, Amazon Bazaar desembarcó en el país con la premisa de competirles.

Frente a este escenario y a la creciente competencia en el terreno de las ofertas y los precios económicos, Amazon decidió mover sus fichas. La empresa estadounidense lanzó una aplicación de compras pensada para el segmento de bajo costo, con foco en los rubros de moda y hogar.

Amazon Bazaar apunta a ofrecer una experiencia de compra simplificada y con valores muy por debajo de los tradicionales, en un intento por disputarle el liderazgo a las plataformas que dominan el mercado low cost.

El nuevo modelo toma como referencia experiencias previas que la compañía consolidó en distintas partes del mundo, entre ellas Amazon Haul, disponible en gran parte de Europa, Norteamérica y Asia, y Amazon Bazaar, que ya desembarcó en México, Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos.

La nueva plataforma Amazon Bazaar apunta al consumo masivo con un catálogo que abarca indumentaria, objetos para el hogar y productos lifestyle. Los precios se mantienen dentro del segmento económico: la mayoría de los artículos cuesta menos de $13.500, y algunos se consiguen por apenas $2.750. El objetivo es seducir a los usuarios que priorizan la relación entre precio, utilidad y conveniencia.