Organizaciones sociales denuncian "estigmatización" y marcharán hacia el Ministerio de Capital Humano

NUEVO RECLAMO de COMEDORES por FALTA de ALIMENTOS

“La Ministra Pettovello dijo que las organizaciones no rendían los alimentos secos entregados para los comedores populares y más recientemente que la mitad de los comedores no existían. Varios medios de comunicación se sumaron a esa campaña con entusiasmo, para justificar que el gobierno no envíe un solo kilo de alimentos a ningún comedor desde que asumió”, agregaron desde el Polo Obrero.

Además de la presentación sumarán un listado de los comedores que continúan en funcionamiento. “En definitiva, vamos a demostrar que la ministra miente para justificar un ajuste demencial contra los más pobres de los pobres en el país. Que el gobierno de Milei deje de robarle a los pobres. Devolución de los alimentos ya. Abajo la persecución a las organizaciones”, concluyeron.

organizaciones sociales (2).jpg

El drama que atraviesa el Roña Castro con su comedor: "No sabemos qué hacer para poder alimentar a la gente"

El exboxeador campeón del mundo Jorge "Locomotora" Castro describió la actualidad de los comedores que lidera y no ocultó la cruda realidad que les toca vivir: "Se agravó la situación, viene gente que no venía antes, familias con cuatro, cinco chiquitos, y no les puedo decir que no. Desgraciadamente, no la estamos pasando bien. No sé si con este gobierno o con el otro qué pasó, pero ahora está este y la estamos pasando muy mal".

En diálogo con Juan Amorín en La Mañana de C5N, el "Roña" expresó las dificultades que vive en su gimnasio, que reconvirtió en comedor para ayudar a sus vecinos del barrio: "Más de 400 personas pasaron por un bolsón de comida. Un montón de gente. Hay mucha necesidad el barrio, está muy lindo el centro, pero hay que mirar a los costados, donde está la pobreza, la miseria. Hace mucha falta la mercadería que me dan a mí para poder solventar a la gente que más necesita", soltó.

roña castro El ex campeón mundial de boxeo Locomotora Castro es responsable de varios comedores en el conurbano bonaerense.

"No puede ser que un kilo de carne esté $9.000 y un empleado común cobre $10.000 por día. Estamos todos locos. Los miércoles le damos a pan a la gente, que nos dan una panadería. Ya no sabemos qué hacer para poder alimentar a esta gente. Trato de poder ayudar como puedo, a veces saco de mi bolsillo", continuó.

A raíz de la polémica por los comedores escolares y la ayuda estatal, describió: "A mí el que me da una mano es el intendente de Lomás de Zamora, Federico Otermín, y el ministro de Desarrollo Social de la provincia, "Cuervo" Larroque. Antes iba y entraba al ministerio porque era el Roña Castro, pero ahora no me dejan ni pasar. Son cosas del nuevo presidente que está. Nación no me dio más nada. Acá puede venir, vienen más de mil personas. No somos truchos. Si venís los viernes, tenemos cola de tres cuadras. En el depósito tengo un montón de mercadería para repartir".