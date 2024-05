Eduardo de la Serna, sacerdote perteneciente a la agrupación Grupo de Curas en Opción por los Pobres, expresó que la gestión de Javier Milei tiene "cero empatía" y "total crueldad" con los sectores más vulnerables afectados por el ajuste. "Hay ideas perversas, pero ideas a favor de la gente no hay", remarcó.

Desde el Grupo de Curas en Opción por los Pobres, aseguran que por la falta de asistencia del Gobierno,la situación de los comedores es "dramática". En diálogo con C5N, Eduardo de la Serna, sacerdote a la agrupación expresó que la gestión de Javier Milei tiene "cero empatía" y "total crueldad" con los sectores más vulnerables afectados por el ajuste. "Hay ideas perversas, pero ideas a favor de la gente no hay", remarcó.

"Un ejemplo sencillo, el Jefe de Gabinete dijo que el 50% de comedores no existe. Supongamos que sea cierto, lo cuál si lo dice este Gobierno evidentemente es mentira, supongamos que fuera cierto el otro 50% está sin comida. Anda mandando la comida, anda chequeando y si no existe suspendemos todo a ese comedor no a todos", explicó Eduardo de la Serna en vivo por la pantalla de C5N.

Días atrás la Justicia intimó a Sandra Pettovello para dar explicaciones. "La situación está dramática", aseguró el sacerdote y añadió que cada vez es más difícil poder lidiar y ayudar las diferentes realidades dentro de los comedores.

Justo Lamas: "Los comedores del país no pueden sostener a las familias por el ajuste"

El músico, periodista y referente solidario Justo Lamas aseguró que "la mayoría de los comedores del país no están pudiendo sostener a las familias por el ajuste" del gobierno de Javier Milei.

En el programa Right Now en C5N, con la conducción de Julieta Camaño, Lamas apuntó a la falta de medidas del Gobierno: "Tendrían que haber contemplado poner un plan social para proteger a los más vulnerables", afirmó.

Remarcó que "generalmente la gente de clase sencilla es gente trabajadora", y agregó que "siempre fui muy crítico de aquellas personas que sentadas desde un sillón dicen vayan a trabajar. Me duele que se hable así, con ese mensaje de odio que se instala ¿Quién no quiere como papá y mamá llegar a la casa y ser el proveedor?".

Lamas reflexionó que la realidad es cada vez más difícil, con muchos casos de niños sin hogar, o con familia ausente o desembradas, con padres que están presos y no hay quien ayude a esos chicos: "Como Gobierno y como Estado tenés que acompañar a esta gente que lo necesita".

En cuanto a las políticas sociales de Milei describió: "Hoy tenemos la AUH y la tarjeta Alimentar pero todos los programas de niñez son nulos en la ejecución. No se están enviando recursos ni dinero que sin eso no pueden comprar ni un paquete de fideos". "El Gobierno no puede dejar morir a los niños", sentenció.

Lamas tiene un espacio de contención llamado Punto de Encuentro, con el que antes ayudaban a 150 familias pero que actualmente no pueden hacerlo porque no cuentan con el subsidio que les daba el anterior gobierno