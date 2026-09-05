Corte total de la Autopista Dellepiane en ambos sentidos: cuánto durará y qué alternativas tomar

La Ciudad de Buenos Aires realizará obras en distintos sectores a lo largo de la traza y llevará a una afección completa. Los colectivos 56, 86 y 193 cambiarán su recorrido temporalmente.

La Ciudad de Buenos Aires cerrará ambas manos de la autopista Dellepiane para poner una nueva pasarel a peatonal a la altura de la calle White. Esto afectará en su totalidad al camino tendrá una duración de 24 horas. ¿Cuándo empieza y qué camino tomar?

En sentido al centro, el corte será entre Avenida Escalada y Avenida Lacarra en donde se realizará un desvío a través de la Colectora Sur. En el sentido a provincia, el corte será desde el enlace de la autopista 25 de mayo hasta Larrazábal.

El tránsito será desviado por Autopista Perito Moreno y Colectora Sur. El puente contará con rampas y escaleras de acceso desde el parque lineal y ayudará a la continuidad de los recorridos peatonales.

El corte total inició el sábado a las 7 y volverá a funcionar el domingo a las 7. Otra alternativa es seguir camino por avenida General Paz y Autopista Ricchieri o podrán acceder a Dellepiane por las rampas de Larrazábal, Murguiondo o Piedra Buena.

Cuáles serán los cambios en la autopista Dellepiane

Durante el operativo se instalarán las vigas principales de la nueva pasarela peatonal sobre White. Para realizar el trabajo se utilizarán dos grúas de gran porte, que levantarán estructuras de 25 metros de largo, 4,5 metros de ancho y 150 toneladas cada una.

La nueva pasarela permitirá conectar de manera segura ambos lados de la autopista y funcionará como acceso a la futura estación del Metrobús, que estará ubicada en el centro de ambas manos. Tendrá escaleras y rampas para garantizar la accesibilidad. Además, ya fue habilitada una nueva pasarela en Piedra Buena y se instalaron las estructuras de las ubicadas en Albariño y Basualdo, que serán habilitadas próximamente.

Durante el cierre también se desmontará la pasarela ubicada a la altura de Asturias para avanzar con una obra relacionada con el arroyo Cildáñez, que pasa entubado por debajo de la autopista. Mientras tanto, los vecinos podrán utilizar la pasarela de White, ubicada a una cuadra. A futuro, también contarán con dos nuevos puentes peatonales y vehiculares sobre las calles Asturias y Lasalle.