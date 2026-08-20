Militar el orgullo: Carlos Jáuregui, el pionero del activismo LGBTIQ+ en Argentina

En el Día del Activismo por la Diversidad Sexual, referentes de la CHA recuerdan a una de las primeras voces en materia de lucha por los derechos de su comunidad, en un recorrido marcado por la persecución, la organización y la visibilidad.

El 20 de agosto se conmemora el Día del Activismo por la Diversidad Sexual en homenaje a Carlos Jáuregui, uno de los principales referentes del movimiento LGBTIQ+ argentino, fallecido en 1996. Su trayectoria se inscribe en una historia de décadas de organización, persecución y lucha por el reconocimiento de derechos.

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Uno de los primeros antecedentes fue Nuestro Mundo, creado en noviembre de 1967 en Gerli. Marcelo Reiseman, integrante de la Comunidad Homosexual Argentina (CHA), explicó a C5N que fue "la primera organización de defensa de los derechos de los homosexuales en Argentina y en América Latina", conformada principalmente por trabajadores de clase media baja, activistas sindicales y militantes con ideas de izquierda.

En agosto de 1971 nació formalmente el Frente de Liberación Homosexual (FLH), a partir de reuniones impulsadas por Nuestro Mundo . Entre sus figuras estuvieron Néstor Perlongher, Manuel Puig, Blas Matamoro, Juan José Sebreli y Héctor Anabitarte, dentro de una organización que buscaba "incorporar la sexualidad al debate político".

El FLH funcionaba mediante grupos semiautónomos como Nuestro Mundo, Eros y Los Profesionales, que coordinaban acciones y publicaciones de forma clandestina. Según Reiseman, sus integrantes intentaron articular con la izquierda y el peronismo revolucionario, pero predominó "el aislamiento político y la discriminación", mientras el feminismo se convirtió en uno de sus principales espacios de vinculación.

La llegada de la última dictadura cívico-militar profundizó una persecución que ya existía. "La violencia estatal y la llegada de la última dictadura cívico militar en marzo de 1976 devastaron al movimiento", sostuvo Reiseman, quien recordó que el FLH y las agrupaciones existentes se disolvieron formalmente en junio de ese año.

Muchos militantes tuvieron que exiliarse, mientras otros fueron víctimas de desaparición forzada, tortura o asesinato. Reiseman también manifestó una deuda pendiente: "el reconocimiento de alrededor de 400 personas sexogenéricas disidentes" que fueron víctimas del terrorismo de Estado y, según detalló, sufrieron torturas particularmente graves antes de quedar invisibilizadas.

La persecución no se limitaba a los grandes operativos. "Se manifestaba a través de razzias constantes, detenciones arbitrarias amparadas en contravenciones y edictos policiales, chantajes, despidos laborales, violencia física y censura sistemática", describió Reiseman sobre una violencia que atravesaba la vida cotidiana de las personas homosexuales.

Con el regreso de la democracia, la situación no cambió de inmediato. "La democracia no llegó para nosotres en 1983", afirmó Reiseman, quien recordó que los edictos policiales continuaron vigentes durante años y que Antonio Troccoli, ministro del Interior de Raúl Alfonsín, llegó a amenazar con "limpiar las calles de homosexuales".

Carlos Jáuregui.

Carlos Jáuregui y la su legado como referente de la comunidad LGBTIQ+

En ese contexto cobró fuerza Carlos Jáuregui, cofundador de la CHA y una de las figuras centrales de la lucha por los derechos civiles. Reiseman aclara que "a veces parece injusto personalizar la lucha en Jáuregui olvidándose de todos los otres activistas", aunque reconoce su enorme capacidad para instalar los reclamos en los medios.

Para Reiseman, Jáuregui también representó algo mucho más personal. "Siendo adolescente en los primeros años de los 80, no tenías referentes homosexuales con quienes puedas identificarte", recordó. Los medios invisibilizaban a la comunidad o la mostraban desde una mirada estigmatizante, por lo que aquellas primeras apariciones públicas tuvieron un impacto profundo.

Carlos Jáuregui y Raúl Soria se tomaron una foto juntos para la revista "Siete Días". Gentileza: Marcelo Reiseman (Memoria CHA)

"Yo con 17 años, el ver a Carlos Jáuregui y también a Alejandro Zalazar en las primeras notas o programas, fue como entender que ser diverso no significaba perder la dignidad y tener un futuro sombrío", relató Reiseman sobre aquel momento de su adolescencia.

Años después, cuando cumplió la mayoría de edad, Reiseman pudo ingresar a la CHA y conversar con Jáuregui. "Pude expresarle a Carlos lo importante de ver personas como él en los medios como referente de la comunidad", contó, al recordar el encuentro con quien había sido una de sus primeras referencias públicas.

La CHA, con la dirección de Jáuregui, se consolidó durante el retorno democrático como una organización legal y pública. Para Reiseman, fue "la primera organización no clandestina en bregar por la derogación de los edictos policiales", además de denunciar la discriminación institucional y llevar los reclamos del colectivo ante el Estado.

La primera Marcha del Orgullo: el liderazgo de Carlos Jáuregui

El 2 de julio de 1992 se realizó la primera Marcha del Orgullo en Buenos Aires, convocada hacia Plaza de Mayo por Gays por los Derechos Civiles junto a otras agrupaciones y encabezada por Jáuregui. "Éramos no más de 100 y gran parte de las personas presentes usábamos máscaras", recordó Reiseman, por el temor a ser reconocidos.

La escena refleja cuánto había cambiado la visibilidad, pero también cuánto miedo persistía. Quienes participaron debían proteger su identidad para evitar consecuencias familiares o laborales, mientras el activismo comenzaba a ocupar el espacio público y a transformar una reivindicación que durante décadas había permanecido relegada a ámbitos clandestinos.

La articulación entre la comunidad LGBTIQ+, organismos de DDHH, agrupaciones estudiantiles y otros actores políticos se vio en las marchas. Gentileza: Marcelo Reiseman (Memoria CHA)

La CHA: un legado presente y una lucha que continúa

Actualmente, la CHA mantiene una estructura abierta y dinámica. Valeria Paván, su actual presidenta, expresó a C5N que "la CHA nunca tuvo una membresía fija. Es una comunidad dinámica" y que la entidad reúne activistas históricos junto con colaboradores que participan en tareas de asesoramiento jurídico, salud, educación y articulación institucional.

Paván también destacó el trabajo de la organización para instalar debates vinculados con los derechos de las personas LGBTIQ+. Entre ellos mencionó las infancias trans, una discusión que la organización impulsó junto con Gabriela Mansilla, reconocida por su incansable lucha, con la intención de "echar una mirada sobre la realidad" y hacer visibles experiencias que durante años permanecieron fuera de la agenda pública.

La presidenta de la CHA definió ese recorrido como parte de una construcción sostenida durante décadas. "Nuestro trabajo de 42 años de visibilización y lucha en las calles nos constituyeron en el referente que somos en la actualidad", señaló al explicar el lugar que ocupa actualmente la organización frente al Estado y la sociedad.

La fecha dedicada a Jáuregui funciona así como un reconocimiento individual y colectivo. Desde Nuestro Mundo hasta la CHA, desde el FLH, las primeras marchas hasta las nuevas agendas políticas en torno a la comunidad, distintas generaciones transformaron la historia del activismo argentino, con una lucha que Reiseman sintetizó desde su propia experiencia: "Ser diverso no significa perder la dignidad y tener un futuro sombrío", pero puede que, en ocasiones, sea necesario cruzarse con un Carlos Jáuregui para entenderlo.