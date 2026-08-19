19 de agosto de 2026 Inicio
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Tragedia en Mendoza: murió la mamá de las hermanas de 19 y 21 años fallecidas en un choque

La mujer de 54 años había ingresado a terapia intensiva con varias fracturas y distintas lesiones. “El cuadro se fue complicando y lamentablemente se produjo el desenlace”, indicó el director del hospital.

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Por el siniestro murieron el árbitro Oscar Fernández y las hermanas Rosario y Juana Mansó.

Por el siniestro murieron el árbitro Oscar Fernández y las hermanas Rosario y Juana Mansó.

La tragedia vial que conmocionó a Mendoza tras el fallecimiento de dos hermanas de 19 y 21 años sumó otra triste noticia: murió la mamá de las jóvenes a raíz de las graves lesiones que sufrió producto del choque en la Ruta 60, a la altura de la localidad de Maipú.

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Se trata de Ariadna Tillar Rodríguez, de 54 años que estaba internada en el Hospital Perrupato en terapia intensiva con un cuadro severo con varias fracturas y distintas lesiones. “El cuadro se fue complicando y lamentablemente se produjo el desenlace”, explicó el director del hospital, José María Llaver, en diálogo con El Noticiero Nueve.

Al mismo tiempo, detalló que la mujer había sido intubada y había ingresado descompensada, pero lamentablemente nunca llegó a presentar una evolución que permitiera retirarle la asistencia respiratoria. Con esta confirmación, ya son cuatro las víctimas fatales del siniestro en la ruta.

El suceso ocurrió el domingo por la noche cuando un Volkswagen T-Cross chocó a un Peugeot 504 en el que se trasladaba el árbitro Oscar Fernández, de 48 años, también victima fatal. Los testigos afirmaron que se produjo cuando uno de los vehículos invadió el carril contrario para un sobrepaso sobre la vía.

Mientras que las otras dos personas fallecidas son Rosario y Juana Masó Tillar, de 19 y 21 años. Las jóvenes viajaban en la camioneta VW junto a otros integrantes de la familia, entre ellas, su madre, y su padre Martín Omar Tillar, un hombre de 52 años.

Choque fatal en Mendoza: cuál es la principal hipótesis del siniestro vial

Luego que se produjera el accidente fatal que ya se cobró la vida de cuatro personas, la policía vial y peritos especializados de Mendoza trabajaron en la reconstrucción del hecho para determinar con precisión cómo se produjo el impacto y cuáles fueron las responsabilidades de los involucrados.

En medio de la investigación, una de las hipótesis se centra en que la T-Cross habría intentado realizar una maniobra de sobrepaso y se encontró de frente con el Peugeot. Sin embargo, esta versión no fue confirmada oficialmente. La investigación del caso está a cargo de la fiscal de Tránsito Mariana Gutiérrez, dealló Los Andes.

Por el momento, hay otras dos personas que sobrevivieron, pero están internadas. Uno se trata del padre de las chicas y mujer fallecida, quien se encuentra en el Hospital Lagomaggiore con un cuadro de gravedad, según informó el Noticiero Nueve.

Mientras que otra mujer, que viajaba en la camioneta, se trata de Florencia Bettalemmi, de 42 años. Tras sufrir un traumatismo craneal severo que le ocasionó la pérdida del conocimiento, fue trasladada e internada en los cuidados intensivos del Hospital El Carmen.

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