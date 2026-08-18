Ataque a Nadia Beller: tras el arresto de Fernando Cerimedo se investiga la relación entre ambos El asesor del presidente Rodrigo Paz y exconsultor de Javier Milei fue detenido en Bolivia tras el atentado a balazos ejecutado por falsos repartidores contra su expareja. La Policía sospecha un ataque planificado y analiza las declaraciones previas de la víctima. Por Agregar C5N en









La Policía considera que el ataque contra Beller tuvo planificación previa. Redes sociales

El ataque armado con un sello mafioso sacudió a la política y a la policía en Bolivia. Nadia Beller, exfigura cercana al Movimiento Al Socialismo (MAS) y a diversos políticos del país fue atacada a balazos en la entrada de un hotel, por dos sujetos disfrazados de repartidores.

La policía boliviana activó un operativo de emergencia, mientras investiga un posible problema de pareja con el detenido asesor del presidente boliviano Rodrigo Paz, Fernando Cerimedo, también cercano al mandatario argentino Javier Milei, quien fue detenido en el aeropuerto de Viru Viru y quedó a disposición de la Justicia.

La hipótesis central indica que la mujer, quien confirmó que está embaraza de 4 meses, pudo haber tenido discrepancias en su relación previa con Cerimedo, lo que situó al consultor político en el centro de la indagatoria policial bajo una línea investigativa deíndole privada.

Cerimedo permanece a la espera de prestar su declaración informativa oficial para esclarecer o descartar su vinculación con los autores materiales, quienes continúan prófugos.

El caso La Policía investiga el atentado de dos sicarios vestidos con uniformes de delivery que abordaron a Beller y le dispararon 3 veces a corta distancia. Tras desplegar un operativo de emergencia interceptaron a Fernando Cerimedo, en la madrugada de este martes, en el Aeropuerto Internacional Viru Viru, cuando arribaba en un vuelo procedente de La Paz, según detalló el comandante departamental de la Policía de Santa Cruz, coronel David Gómez a los medios locales.

Cerimedo fue trasladado inmediatamente a la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC). El detenido es un reconocido asesor y estratega del presidente Rodrigo Paz en Bolivia, además de haber trabajado estrechamente con Milei. En julio pasado, Cerimedo usó sus redes sociales para desmentir supuestos problemas de violencia de género con su expareja y alegó que trataba de Fake news impulsadas con fines políticos.