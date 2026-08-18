El gobierno de Bolivia se despegó de Fernando Cerimedo tras el ataque a su expareja y pidió "una investigación transparente"

El vicepresidente Edmand Lara exigió que la Justicia indague al exasesor de Javier Milei y actual asistente de Rodrigo Paz, después de que Nadia Beller recibiera tres disparos cerca de un hotel.

El vicepresidente de Bolivia, Edmand Lara , reconoció que Fernando Cerimedo es uno de los asesores del mandatario Rodrigo Paz y exigió "una investigación transparente", después de que fuera detenido tras un ataque contra una abogada y activista boliviana, Nadia Beller , señalada por los medios como su expareja. La mujer recibió tres balazos y se encuentra hospitalizada en una clínica privada.

Lara brindó una conferencia de prensa en la que repudió el ataque contra la mujer y destacó la labor de las fuerzas de seguridad: "Condenamos enérgicamente el atentado contra la ciudadana Nadia Beller y exigimos el esclarecimiento total de este hecho que atenta contra la vida, la democracia y la libertad de expresión en nuestro país. Respaldamos la inmediata acción de la Policía boliviana, que logró el arresto del principal sospechoso cuando pretendía abordar un vuelo internacional con destino a Buenos Aires".

"Exigimos una investigación transparente, imparcial y sin ningún tipo de favorecimiento. El Gobierno no debe encubrir a nadie, caiga quien caiga la Justicia debe actuar con toda fuerza. Cerimedo debe responder ante la Justicia y no tener ningún privilegio aunque sea el asesor personal de Rodrigo Paz. Pedimos a todos los operadores de justicia que ninguna llamada pese más antes que la ley. Bolivia necesita verdad y justicia, porque la violencia no es el camino para callar las voces", agregó en esta línea.

Según informaron los medios bolivianos La Razón y El Deber, el violento hecho ocurrió la noche del lunes en las inmediaciones del hotel Swissôtel, de la capital cruceña. Las investigaciones preliminares de la Policía Boliviana indican que el ataque fue ejecutado por dos sicarios que llegaron al lugar disfrazados de repartidores de delivery .

El empresario, cercano a Javier Milei, cofundó el medio digital La Derecha Diario, dirigió la agencia Numen y logró un elevado perfil regional en Latinoamérica al diseñar las campañas de comunicación digital y de redes sociales para referentes de la ultraderecha, entre ellos Jair Bolsonaro en Brasil.

Su presencia en Bolivia está vinculada con su asesoría política a Paz, según había indicado en una entrevista en mayo de este año. El hecho generó fuertes cuestionamientos de legisladores bolivianos, quienes elevaron un pedido de informe a la presidencia sobre sus funciones, su eventual vínculo contractual con el Estado y el grado de influencia que ejerce sobre el Gobierno.

Impactante video: así baleaban a la expareja de Fernando Cerimedo

Un video de las cámaras de seguridad permitió reconstruir el momento en que Nadia Beller fue atacada a tiros en un hotel de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. Las imágenes muestran la secuencia del atentado contra la activista boliviana, quien recibió tres disparos y se encuentra internada en un centro médico.

El ataque ocurrió durante la noche del lunes en un hotel ubicado en la zona del Canal Isuto. En el video se ve que los agresores llegaron vestidos como repartidores de una aplicación de delivery y, tras concretar el ataque, escaparon en una moto.

Las nuevas imágenes se conocieron horas después de la detención de Fernando Cerimedo, expareja de Beller y exasesor de Javier Milei, señalado por la Policía boliviana como uno de los principales sospechosos de la investigación.

La Justicia boliviana intenta determinar si Cerimedo tuvo algún tipo de participación en el ataque. El exasesor presidencial y Beller habían mantenido una relación y, semanas atrás, trascendieron denuncias y acusaciones cruzadas vinculadas a un conflicto entre ambos.